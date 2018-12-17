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вторник, 18 декабря 2018 00:05

"Зарабатывать собирался преимущественно на цыплятах"

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38-летний Геннадий Зелуцкий из райцентра Киверцы на Волыни выращивает кур-бройлеров.

— Имею трех детей. Зарабатывал случайными подработками на строительстве. Постоянно приходилось одалживать деньги. Решил заняться бизнесом. Поехал на два месяца на работу в Польшу. Заработал 40 тысяч гривен. В августе на 26 тысяч гривен купил инкубатор. Еще несколько тысяч потратил на материал для курника и клеток, корм для цыплят, — рассказывает Геннадий. — Оформился частным предпринимателем. Сразу платил по 800 гривен налогов, хотя первые три месяца ничего не зарабатывал. По 8 гривен купил тысячу яиц из Чехии. Бройлеры породы РОСС-308. Быстро набирают вес. За два месяца могут уже быть до 3 килограммов. Еще на 200 долларов взял инфракрасных ламп для обогрева. Из бетонных блоков построил небольшой курник. Внутри побелил известкой, хорошо дезинфицирует. Установил клетки, обустроил лампами, кормушками и поилками.

Для бройлеров основное — правильная еда, свет и тепло. За 7 тысяч гривен еще пришлось докупить генератор, чтобы поддерживать электроснабжение. Бройлеры максимум могут выдержать без света 4 часа. А у нас, бывает, выключают его на полдня.

Вылупились 676 цыплят. Первые дни держал их в небольших коробках из стружечной плиты под лампами. Температурный режим — 32 градуса. Пять дней кормил кормом из кукурузы, пшеницы и соевого молока. Позже добавил рыбную и травяную муку. Имеем коз, порой подкармливал свежим творогом.

Зарабатывать собирался преимущественно на цыплятах. Это выгоднее. Не тратишься на корм и электроэнергию. Продал сотню суточных цыплят по 15 гривен — отбил стоимость яиц. Тех, которые имели по трое суток, сбыл по 30 гривен. Еще 250 продал тушками по 150 гривен. Сам на базар возил. Часть взяли в местное кафе. Выгодно, потому что себестоимость килограмма живого веса — один доллар. Обычно на бройлерах гарантированно зарабатываешь вдвое больше от того, что вложил. А если все делаешь правильно — то и втрое. Теперь собираемся закладывать гусиные яйца. Такие продают по 15 гривен за штуку. Откладываем деньги на второй инкубатор.

Автор: Ярина ЛУКОМСКАЯ
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