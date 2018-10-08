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вторник, 09 октября 2018 00:45

Запасов газа хватит на две зимы

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Отопительный сезон в Украине начнется 15 октября. Проблемы могут возникнуть в нескольких регионах, заявили в правительстве. Не готовы к зиме города Смела на Черкасчине и Шепетовка Хмельницкой области. Также — поселок Коцюбинское под Киевом.

— В этих населенных пунктах есть вопросы к состоянию теплосетей, долги за газ. К этому списку можно добавить Киев. Столица рискует не начать отопительный сезон вовремя из-за конфликта Нефтегаза и Киевтеплоэнерго, — говорит энергетический эксперт 47-летняя Мария Яковлева.

Какие запасы газа имеем в начале отопительного сезона?

— В подземных хранилищах есть 16,4 миллиарда кубометров газа. Предыдущие четыре года запасы были от 12 до 15 миллиардов. На конец отопительного сезона ежегодно остается приблизительно 50 процентов. То есть запасов хватит на две зимы. Возникает вопрос — зачем мы столько топлива покупаем?

Была информация, что Украина будет поставлять газ из Польши. Раньше — из Словакии. Какая цена на него?

— Украина покупает газ у Словакии, Польши, Венгрии. Правда, в Польше наименьшая пропускная мощность газопроводов. Но цены одинаковы, независимо от страны-поставщика. В целом газ подорожал на европейском рынке. Стоит 297 евро за тысячу "кубов" (более 9,5 тыс. грн. — ГПУ).

Начали больше добывать собственного топлива?

— Собственная добыча растет у частных предприятий. Государственная компания "Укргаздобыча" провалила программу "20/20" (проект увеличения добычи природного газа до 2020 года из нынешних 14,5 млрд куб. до 20 млрд. — ГПУ). Рост у них незначителен. Когда анонсировали программу, ни слова не сказали о финансировании геологической разведки. Они сами на тот момент не знали, где расположены скважины.

Как изменятся платежки за газ?

— Население платит 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. В этом году стоимость предлагают повысить в среднем на 25 процентов. Бюджет субсидий на 2018 год составляет 71 миллиард гривен. Общий дефицит госбюджета — 81 миллиард. Если цена газа вырастет, на субсидии понадобится больше денег.

Украина должна была провести газовую реформу, по условиям соглашения с Международным валютным фондом. У нас до сих пор нет деления населения по объемам потребления, не отделяем зажиточных от бедных. Также государство должно обеспечить население счетчиками. Тогда люди будут платить за фактически употребленный газ. Нужны государственные программы на утепление жилья.

Население задолжало за жилищно-коммунальные услуги более 38 миллиардов гривен, по данным Госстата. Наибольшие суммы — за отопление. Долги будут расти?

— Если цену на газ повысят, долги будут расти. Потому что доходы граждан не повышаются. Правительство планирует в следующем году поднять минимальную зарплату до 4173 гривен. В то же время цены на газ могут вырасти на 2,5 тысячи гривен.

С 1 января введут пеню за просрочку оплаты коммунальных — 0,01 процента за каждый день. За год это выйдет около четырех процентов. А у украинцев сегодня нет ни одной лишней копейки.

Правила получения субсидий сделали жестче. Насколько уменьшится количество получателей?

— Прогнозируют, что 1–1,5 миллиона семей в этом отопительном сезоне потеряют возможность получать субсидию. Сама система несовершенна. Правительство заверяет, что все просто и доступно. В действительности те, кто нуждается в помощи, не всегда могут ее оформить. Сегодня никто не хочет создавать новую качественную программу социальной поддержки населения.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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