Львовянка 59-летняя Оксана Моряк в июле этого года вышла на пенсию. 38 лет работала медсестрой в различных заведениях города.

- Где только ни трудилась - в психушке, с незрячими детьми, была кардиологической медсестрой. Как вспомню, со сколькими пациентами находилась в последнюю минуту, страшно делается. В молодые годы каждую трагедию воспринимала, как собственную. С годами привыкла, - рассказывает Оксана Моряк. - Из-за стрессов на работе после 40 лет начались проблемы со здоровьем. Уже тогда начала задумываться, как бы мне на пенсию уйти. Но не хватало стажа. В 2006 году решила оформлять пенсию. Тогда давали минимальную без права продолжать работу по специальности. Но в семье начались финансовые проблемы. Муж остался без работы, сын - студент. Отказалась от этой идеи. Продолжила работать. Не пошла на пенсию и в 50 лет. Опять-таки, сдержали минимальные выплаты. Хотя полгода была на больничном, перенесла две тяжелые операции. Но решила еще пять лет доработать. Через год приняли закон об увеличении пенсионного возраста, добавилось еще четыре года. Этот закон восприняла как личную трагедию. У сотрудницы-рентгенолога тоже весело получилось. Она за месяц перед тем вышла на пенсию, но продолжала работать. Когда закон вступил в силу, у нее на пять месяцев забрали пенсию. В пенсионном фонде объяснили - если работает, то по новому законодательству на пенсию должна выйти в 55 лет и 6 месяцев.

Оксана Васильевна деньги за первые три месяца на заслуженном отдыхе получит в октябре.

- На днях звонит соседка. Говорит, что назад пенсионный возраст для женщин хотят вернуть. У меня начался истерический смех. Такое впечатление, что тогда закон об увеличении пенсионного возраста специально для меня приняли. Поэтому я лишних четыре года отработала.