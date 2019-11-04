Владельцы кафе отказывались пробовать сладости

Винничанка 25-летняя Ангелина Федорук производит сладости без сахара, красителей и ароматизаторов.

- Два года тому назад прочитала книгу Вадима Зеланда о том, что наши мысли могут стать реальностью. Все надо планировать. Автор - сыроед. Я впервые узнала о таком питании, - рассказывает Ангелина. - Тогда жила в Киеве. Решила стать вегетарианкой. Отказалась от мяса. Начала готовить полезные сладости. Решила, что это неплохая идея для бизнеса. Заказала упаковку. 1500 гривен ушло на покупку орехов и сухофруктов в Конотопе Сумской области. Потому что в столице они дороже. Хватило на месяц. Возила сладости родителям, угощала знакомых, друзей. 500 гривен потратила на логотип. Помог друг - графический дизайнер. Записалась за 800 гривен на мастер-класс к винницкой мастерице. Там получила базовые знания о приготовлении шоколада. Толчком для развития стала моя фитнес-тренер Ольга Чеснова. Предложила провести мастер-класс по изготовлению полезных сладостей в спортклубе. После того появились новые клиенты, заказы. Покупали конфеты девушки, которые занимались фитнесом.

Самое трудное в бизнесе наладить рынок сбыта. Владельцы кафе сначала отказывались пробовать сладости, потому что они веганские. Как-то прошла по городу более 8 километров. Заходила в каждое кафе и предлагала свои изделия. Практически в каждом отказывали. Все переживают, что лакомства дороже обычных. 50-граммовая плитка шоколада стоит 50 гривен, конфета - 10. Наконец удалось договориться с кафе "Весна" в центре Винницы. Владелица попробовала мои изделия и согласилась выставить их в витрине. Затем присоединились другие кафе.

Знакомые вложили в мой бизнес 400 долларов. Верну, когда дело будет прибыльное. Если двигаться небольшими шагами, бизнес будет развиваться медленно. Надо сделать максимальный рывок. Приобрела крупную партию сухофруктов. Также планирую докупить оборудование и сформировать четкий ассортимент. Еще надо получить сертификат качества, стоит около 5000 гривен. Без него не попасть ни в один ресторан или кафе.

Мечтаю арендовать рабочее место. Это обойдется почти в 8000 гривен в месяц. Хочу расширить ассортимент. Сейчас делаю три вида шоколада пять батончиков.

- Производство вегетарианских сладостей лучше начинать в городах-миллионниках. Продавать в магазинах здорового питания, для спорта, фитнес-клубах, - говорит эксперт по развитию собственных дел 41-летний Сергей Дмитриев.

- Чем больше вложишь денег, тем быстрее окупится бизнес. В среднем стартуют от 200 тысяч гривен. Средства можно вернуть за семь месяцев. Но нужно, чтобы в магазин заходили от 100 до 300 человек в день. И средний чек составил 50-70 гривен.

Полезные сладости часто продают в форме букетов, подарочных наборов. Это оригинально и дает хороший доход. Моя жена на день рождения своего тренера заказала коробку конфет за 500 гривен. Не сказал бы, что она большая. Но конфеты были в виде цветов. Таких не найдешь в обычном магазине.

Бизнес на полезных сладостях сезонный. Осень - лучшее время для начала и развития. А летом вообще может не быть заказов.