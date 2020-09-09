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четверг, 10 сентября 2020 00:56

В Украину завезли рекордное количество помидоров

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В начале сентября подешевели овощи борщевого набора. Картофель оптом предлагают по 5-6 грн. В супермаркетах его продают по 8-10. В прошлом году в это время картошка стоила 8-15 грн.

Килограмм лука продают в среднем по 4,5 грн, капусты — 5, моркови — 7, свеклы — 4,4. В августе цена была выше на 2 грн.

- В этом году собрали больший урожай овощей борщевого набора. Погодные условия в основных производственных регионах были лучше, чем в прошлом году, — говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, 40 лет. — Также украинцы увеличили площади под картофелем и другими овощами на собственных огородах. Этому способствовал карантин. Взялись обрабатывать участки, когда были дома. Поэтому и цены в этом году на овощи борщевого набора меньше. Нет нужды завозить продукцию из-за рубежа. В прошлом году в это время уже активно импортировали картофель из Беларуси.

В этом сезоне дорогие помидоры. Пять-шесть лет тому назад томат-сливку в сентябре продавали по 3 грн. Сейчас килограмм стоит 11-13. Розовые и желтые помидоры предлагают от 33 грн.

- Имеем проблемы с урожаем помидоров, огурцов из-за плохой погоды. С изменением климата в Украине становится сложнее выращивать салатные овощи в открытом грунте. Старые теплицы закрываются. На строительство новых не хватает денег. Чтобы компенсировать дефицит продукции, завозим ее из других стран. В июне импортировали вдвое больше помидоров, чем в январе. Преимущественно это были поставки из Турции. За семь месяцев этого года из других стран завезли почти 70 тысяч тонн томатов — это объем импорта 2019-го.

Сентябрь отметился самыми дорогими яблоками за всю историю независимой Украины. По сравнению с прошлым годом, цены выше минимум в 1,5 раза. Килограмм стоит 16-30 гривен. Украина постоянно импортирует яблоки, преимущественно из Польши. Но в этом сезоне и там цены высокие. Пока поставки из-за рубежа небольшие. Рынок заполнен собственными. Они дорогие, но цена быстро падает. В начале сезона стоимость выросла, потому что не было переходящих запасов яблок урожая 2019 года.

- В этом году цены на продукты растут значительно медленнее. Повлиял карантин, сокращение доходов украинцев и уменьшение покупательной способности. Кроме того, часть людей начали сами выращивать овощи, — говорит экономист 56-летний Александр Охрименко.

- В магазинах подешевела курятина. В прошлом году она стремительно росла в цене. В то же время немного подорожали свинина, говядина. Планово повысились цены на молочные продукты. Но об этом предупреждали производители. Дорого стоили земляника, черешни, абрикосы, персики, сливы. К сентябрю цены не упали. Это абсурд, что бананы дешевле отечественных фруктов.

В начале сентября подорожала гречка. Однако в следующем году она может стоить дешевле. Потому что колебания цены происходят каждый год. Стоимость крупы падает, когда производители сеют больше. Через год они сокращают посевные площади, гречки не хватает, и она снова дорожает. Эта крупа идет лишь на внутреннее потребление. Подорожал рис. На цену повлияла курсовая разница. Ранее поставки из-за рубежа считали по 26 гривен за доллар, сейчас-27-28.

В начале осени обычно дешевеют перец, помидоры, баклажаны, картофель. Но цены будут падать до начала сезона дождей. Далее овощи быстро исчезнут. Их заменит тепличная продукция, которая всегда дороже. Например, сезон огурцов уже закончился. Сейчас в магазинах продают тепличные по 30 гривен за килограмм.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
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