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четверг, 21 января 2021 07:15

"В Польше мужчины зарабатывают тысячу евро в месяц, женщины — около 600"

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37-летний Андрей Черняховский шесть лет работает в Польше. Сперва устроился на мясокомбинат, потом — в такси. Сейчас - техник по безопасности производства на строительстве.

— За последние годы отношение к трудовым мигрантам изменилось. Работаю в Гданьске. Здесь стало больше украинцев, белорусов, грузин. В первый год пребывания в Польше работодатели обеспечивали работников бесплатным жильем, одеждой, обедами. Найти работу было легко. Украинских компаний, сотрудничавших с крупными заводами, было меньше. Я работал через польскую фирму. Вся зарплата шла на карточку, давали отпускные. Сейчас стало все платным. От жилья до спецформы, - рассказывает Черняховский. - Трудовые мигранты отчасти сами виноваты. У нас на заводе со склада воровали рабочую одежду, рукавицы, обувь. У напарника, приехавшего работать на полгода, перед отъездом домой был полный чемодан рабочей формы. Поэтому через год доступ на склад закрыли, а впоследствии сделали платным. Бесплатное жилье по этой же причине оборвалось. В хостеле, где я жил, ставили в микроволновку металлические коробки с едой. Бросали в стиралку одежду с ключами. Конечно, техника портилась. А расплачиваться за ремонт должна была фирма.

Заработки частично выросли, но это зависит от города и профессии. За два года я выучился на техника по организации безопасности труда. Диплом дает возможность работать без привязки к работодателю. Последнюю работу нашел полгода тому назад через интернет, поехал в Гданьск. В Польшу перевез семью, начали снимать жилье. Карантин повлиял на цены. Например, двухкомнатную арендую за 16 тысяч гривен. Это вместе с коммунальными. До карантина подобное жилье стоило от 20 тысяч. А вот с работой стало хуже. Летом в Гданьске стабильно было от 3,5–4 тысяч вакансий в месяц. Сейчас –1500–1700. Преимущественно ищут людей на удаленную работу для обслуживания онлайн магазинов. Заработки выросли в строительной сфере, службах доставки. Уменьшили зарплаты продавцам торговых сетей, работникам ресторанов, туристических агентств, гостиниц. В среднем в Польше мужчины зарабатывают тысячу евро в месяц, женщины — около 600 евро.

Увеличилось количество агентств труда, которые держат украинцы. Часто они обходятся нечестно с трудовыми мигрантами. Знакомый работал на заводе по сбору авто. Должен был получать 128 гривен в час, а платили 98. Оказалось, организация придумала кучу штрафов. Предупреждала о них в день получения зарплаты.

- Самая худшая ситуация с работой - в сфере питания, туризма и обслуживания. Зарплаты стали меньше, многие предприниматели в Польше прекратили деятельность, — говорит директор кадрового агентства "Глобал" 42-летний Виктор Дунаенко.

- До лета ситуация с работой в Европе не улучшится. Будут изменения, когда снова пустят туристов. Друг имел сеть ресторанов в Кракове. Вынужден был закрыть заведения, а помещение сдает в аренду. Рассчитывал на туристов, которых год не было из-за карантинных ограничений. Плохи дела в магазинах без онлайн-продаж. В Польше выплачивают компенсацию владельцам бизнеса на время карантина. Но наемные работники дохода не имеют.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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