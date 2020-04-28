Президент 42-летний Владимир Зеленский призвал правительство возобновить работу продовольственных рынков.

— Они чрезвычайно важны для выживания и питания граждан. Нужно думать, как дать рынкам возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте разрешим их открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях. Рабочие места и заработок людей, в частности малых фермеров, очень важны, - сказал Владимир Зеленский.

До конца недели могут возобновить работу почти 280 рынков по всей Украине, уточнили в Минэкономики.

— В Украине 80 процентов плодоовощной продукции продают на базарах. На супермаркеты приходится не более 20 процентов, — говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, 39 лет. — Из-за закрытия розничных рынков фермерам сейчас негде сбывать свежие овощи и фрукты. Урожай быстро портится, его выбрасывают. Фактически карантин остановил работу мощной торговой инфраструктуры, позволявшей зарабатывать мелким и средним производителям. После Пасхи увидели самые низкие за последние пять лет цены на ранние овощи. Огурцы подешевели с 40 до 10 гривен за килограмм в опте. Редиску предлагают по 8 гривен, капусту — по 16, помидоры — по 40, кабачки — по 20. Если розничные рынки будут закрыты, спроса не будет и дальше. Следовательно, цены еще упадут.

Скорее всего, в этом сезоне фермерам не удастся заработать. Останутся в минусе. Мелким производителям поставлять продукцию в торговые сети сложно, в большинстве случаев — невозможно. Продавать овощи через интернет также непросто. Нужно разрабатывать специальные приложения или платформы, а это время и деньги. Надо организовать фасовщиков, доставку. Это могут себе позволить крупные производители, торгующие дорогой продукцией. Например, ягодами. Таких немного.

— Президентская инициатива открытия рынков — это следствие протестов фермеров в выходные, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

— Они уже много потеряли, часть урожая сгнила. Открытие розничных рынков — это хорошо. Но следующим этапом должен стать запуск общественного транспорта, чтобы покупатели смогли добраться до базаров. Протестные настроения среди украинцев в ближайшее время будут только усиливаться. На митинги могут выйти представители малого и среднего бизнеса, перевозчики. Это заставит власть делать правильные шаги.

— Последствия карантина для сельхозпроизводителей будут катастрофические. Фермеры не являются мощным бизнесом с большим запасом прочности. Если теряется сезон, то теряется сам бизнес. Правительство должно было бы это учесть, — говорит экономист Алексей Кущ, 43 года. — В общем второй год имеем дефицит части продуктов в Украине. Сокращается производство в домашних и фермерских хозяйствах. Увеличивается — в крупных аграрных компаниях, специализирующихся на монокультурах. Второй год идем путем упрощения аграрного производства. В этом и в следующем году будем переходить на экспорт кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы. А овощи, фрукты будем покупать за границей. Уже столкнулись с дефицитом молока — вырезается молочное стадо, животноводство фактически в упадке. Единственное, что развивается — птицефабрики. За счет олигархов в этом бизнесе. То есть государство фактически уничтожает мелкие фермерские хозяйства.

Магазины снизили наценку

— В магазинах увеличилось количество покупателей и сумма среднего чека. Однако люди вынуждены покупать продукты дороже, чем раньше. Тогда большинство скупались на базарах, — рассказывает председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, 47 лет.

Украина временно вернулась к государственному регулированию цен на продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, халаты, бахилы. Среди продуктов следят за стоимостью гречки, сахара, муки, макарон, молока, хлеба, яиц, куриной тушки, сливочного масла и минеральной воды без газа.

— Это больше мониторинг цен в магазинах и аптеках. Его проводит Госпродпотребслужба. Если магазины планируют повышать стоимость товаров, обязаны сообщить об этом в электронном виде. Далее эти данные передадут Антимонопольному комитету. Если окажется, что товары экономически необоснованно подорожали, сеть оштрафуют.

В последнее время подешевело большинство продуктов. На это повлияло и исследование Антимонопольного комитета, и активная позиция Министерства экономического развития. Ведомство помогло торговым сетям работать без лишних ограничений. В обмен на это некоторые снизили наценку на социальные продукты.