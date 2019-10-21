Львовянка 33-летняя Екатерина Назарцева восемь лет живет в немецком Мюнхене. Вышла замуж за бывшего одессита Дениса, 42 года. Он работает программистом. Екатерина смотрит сына 2-летнего Максима.

- После окончания факультета иностранных языков работала репетитором с немецкого. Собралась на стажировку в Германию. Знакомые пригласили погостить на две недели. У них на вечеринке познакомилась с Денисом. Он с матерью шесть лет жил в Мюнхене. Рассказывал, что пробовал работать в Польше. Затем матери удалось доказать еврейские корни, и они выехали в Германию. Их обеспечили жильем, платили компенсацию. Денег хватало. Поэтому Денис имел время искать работу. Разослал резюме. От двух предложений отказался, третье подошло. Устраивала зарплата, график работы. Фирма была недалеко от дома, - говорит Екатерина.

- Мы полгода переписывались. Потом Денис предложил переехать к нему. Он уже освоился там. Я чувствовала себя растерянной. Трудно найти работу. Немцы настороженно относятся к эмигрантам. Считают, украинцы годятся на рабочие профессии - строители, уборщицы, кухарки. Не воспринимают серьезно, что можем быть учителями, врачами. Спрашивают не кем ты работаешь, а сколько зарабатываешь. Из этого делают вывод о человеке. Уважают всех, кто умеет качественно работать. Хорошего сантехника могут больше уважать, чем университетского преподавателя.

Муж пытался устроить меня на фирму, где работает. Но там требовали хорошо знать английский. Записалась на полугодовые языковые курсы. Денис мне их оплачивал. Он зарабатывает в три-четыре раза больше, чем хороший айтишник в Украине. Но и жизнь в Германии дороже. Треть заработка отдает банку. Когда родился малыш, взяли дом в кредит. 15 лет будем выплачивать заем. Много стоят коммунальные услуги, приемы у врачей.