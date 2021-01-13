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четверг, 14 января 2021 07:31

"Украинские водители не увидели значительного снижения цен на заправках"

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- На стоимость горючего в Украине влияют три фактора - цена нефти, курс валют и ситуация на рынке - дефицит или избыток бензина, дизтоплива, - говорит аналитик Александр Сиренко, 40 лет.

- Мировой локдаун вызвал обвал цен на нефть в апреле прошлого года. Впервые в истории зафиксировали отрицательное значение стоимости. Потребление нефтепродуктов значительно упало. На рынке было много сырья, нефтеперерабатывающие заводы его меньше закупали. Возник избыток готовой продукции, поэтому уменьшились цены на бензин, дизель. Но украинские водители не увидели значительного снижения цен на заправках, в отличие от других стран. Весной прошлого года оптовая стоимость горючего упала. Можно было дешево купить любой продукт, было много предложений. Отечественные заправки подвинули цену максимум на 5 гривен. А должны были уменьшить стоимость на 8-9 гривен. Правила игры на нашем рынке топлива определяют несколько автозаправочных сетей. Они не меняли цены. Мелкие заправки подтягивали свою стоимость горючего под них.

В течение последних пяти лет в Украине сокращается потребление бензина. Зато растет спрос на сжиженный газ. Потому что он дешевле. На цену влияет размер акциза. В частности, на бензин он составляет 230 евро на тысячу литров. На сжиженный газ - 52 евро. В прошлом году пытались изменить акцизную политику и выровнять ситуацию. Сейчас есть четыре законопроекта об акцизах на топливо. Предлагают разные ставки. Который попадет на рассмотрение Верховной Рады - пока непонятно. В Украине остался один крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Он не может производить только сжиженный газ, который пользуется большим спросом. Это технологически невозможно.

Прогнозировать цены на топливо в январе сложно. Еще не преодолели пандемию. Люди продолжают болеть, не могут работать. Остановлено транспортное сообщение с Британией - крупным потребителем топлива в Европе.

- Сейчас нефть держится в пределах 50 долларов за баррель. В Украине постепенно обновляются запасы горючего, на рынок поступают более дорогие нефтепродукты. Это толкает цены на бензин и дизельное топливо вверх, - говорит 44-летний Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95".

- Выросли оптовые цены. Розница будет догонять. Максимально в январе могут вырасти на гривну за литр. Из-за падения стоимости нефти весной 2020-го средняя цена горючего была ниже, чем в 2019 году. Все заправки хотят торговать дешево, потому что так можно больше продать. Но пока предпосылок для снижения цен на топливо нет.

Страны ОПЕК + (Организация стран-экспортеров нефти. - ГПУ) договорились об увеличении добычи нефти. Неизвестно, как на это отреагирует рынок. Идет волна локдаунов, что приведет к сокращению потребления горючего. Это может повлиять на стоимость нефти. И как следствие - на цены на заправках.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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