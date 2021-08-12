Украинцы запасаются маслом

В начале года в Украине литр масла стоил в среднем 47,55 грн, по данным Госкомстата. В апреле стоимость возросла до 58,05, в июне - до 64,95.

На полтавском Центральном рынке пять точек продают масло. Два старых киоска, окрашенные в синий цвет, расположены недалеко от овощных рядов. Окошко продавца в одном заклеено прозрачной пленкой. На прилавке выставлено ​​масло в пластиковых бутылках разного размера и цвета. Этикеток нет. На неровных кусках картона написаны цены сыродавленное ​​- 56 грн/л, душистое - 60. Оптом от 5 л - 50 грн, рафинированное "Олейна" - 56.

- Это - пахучее масло, другое - для жарки. Люди берут понемногу. Молодежь в супермаркетах больше скупается. Пенсионеры на рынок идут. Душистое хорошо в салат добавлять. Идите в соседний киоск, там хозяйка все расскажет, - говорит продавщица, выглядывая из-под защитной пленки на окне. Просит не фотографировать ее товар. Выбегает из киоска, убирает ценники.

В киоске рядом продавщица говорит неохотно.

- Жареное масло - 60 гривен, рафинированное - 54. Производитель - полтавская маслобойня. Фермеров на этом рынке нет. Люди привозят семена подсолнечника на маслодельню в Полтаве. Меняют на масло и, бывает, что его продают, - рассказывает она. Имя не называет. - Люди сейчас больше покупают масло в магазинах. Там фасованное, с этикетками. Без запаха. Мои покупатели - в основном пенсионеры и немного молодежь, которая с детства привыкла ходить на базар. Масло дорожает из-за погоды. Подсолнухи цветут, но нужна влага. Не будет масла, потому что семена не наливаются.

У входа в крытый рынок на бетонном столе женщина выставляет банки с медом:

- Раньше фермеры здесь продавали свое масло, сейчас уже таких нету. Опять прогнозируют неурожай. Знакомый пчеловод возил пчел на поле. Говорил, что подсолнечник низенький и сохнет, - говорит.

Внутри - три торговых места с маслом. Перед 69-летней Александрой Шупой на столе стоит три ведра, пластиковые бутылки с одинаковыми крышками.

- У меня есть разливное масло и запечатаное. Привозят фермеры. Я - предприниматель, только торгую. Разливное масло стоит 56 гривен за литр. Если люди покупают 5 литров, то отдаю по 53, - говорит Александра Петровна. - Масло будет дорожать. Уже надо урожай собирать, а оно еще не выросло, говорят. Подсолнухи какие маленькие стоят. Видела по телевизору, что литр осенью будет по 100 гривен. Кое-кто уже начал запасаться. Ставят в погреб. Но на трехлитровую банку надо бросать столовую ложку соли и пять фасолин, чтобы не старело. Потому что домашнее масло выдыхается и портится быстро. Раньше на рынке было два ряда с маслом. Теперь остались торговать Лена, Нина и я.