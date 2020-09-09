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четверг, 10 сентября 2020 06:10

Украинцы выбрасывают на ветер до четверти дохода

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- В среднестатистической украинской семье от 15 до 25 процентов дохода выбрасывают на ветер, — рассказывает специалист по личным финансам Марина Олейник, 35 лет. - Речь идет не только о сигаретах, подарках или каких-то вкусностях. Вредные финансовые привычки - это небрежное обращение с деньгами. Это опустошает кошелек и делает невозможным их приумножение.

Вредные финансовые привычки связаны и с тем, насколько человек доволен жизнью.

- Крупнейшими транжирами являются бедные и несчастные. Первые стараются сэкономить везде. Они клюют на предложения маркетологов — покупаются на скидки и акции. Часто берут вещи, которые им не понадобятся в ближайшее время. Такие люди не планируют покупок и расходов. Часто у них нестабильный доход. Какой бы идеальный ни был бы план, его невозможно придерживаться. Малообеспеченные ходят за продуктами чаще, чем богатые. Поэтому имеют больше соблазнов купить мелочь, которая не является необходимой, - говорит Марина Олейник.

- Несчастные тратят деньги, чтобы компенсировать угнетение. Им кажется, что для счастья не хватает шоколадного батончика, новых ботинок или машины.

Другой тип небрежного обращения с деньгами — упрощение в оплате услуг или покупок. Оплата через мобильные приложения, расчеты телефоном на кассе без ввода пин-кода. С одной стороны, это комфортнее. С другой - человек не чувствует, что у него становится меньше средств. Мой знакомый посчитал после того, как начал платить по телефону в терминалах - что его расходы выросли на 15 процентов в месяц.

Автор: Владимир МУКАН
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Дата
10
сентября

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