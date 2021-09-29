Украинцы отказываются от отопления газом

— Когда купили дом, он отапливался двумя печками. Провели газ, установили котел. Несколько лет так обогревали дом. Плюсов много – всегда тепло, чисто. Потом газ начал дорожать, а субсидии нам не дают. Финансовая ситуация заставила возвращаться к печкам. Третью зиму топим дровами, — рассказывает 44-летний Владимир Костырко из поселка Сосница Черниговской области. Зимой отапливает дом на 100 "квадратов" и гараж.

- Газовый котел включаем на "единичку", так он работает до весны. Каждый день топим две печки. Иногда и третью в гараже, потому что провожу там много времени. Дрова – это не удобно. Их нужно таскать, пилить, рубить, складывать. Плюс сажа, грязь. В большие морозы приходится надевать много теплой одежды, иногда не успеваем до работы вытопить печку. Только вечером можно раздеться до футболки. Газом обогревать наш дом выходит дорого. Надо сжигать 300-400 "кубов" в месяц, чтобы было тепло. А потом приходит счет на 3 тысячи гривен. Дров на сезон покупаем одну машину. Стоят 4-4,5 тысячи. Мы их тоже экономим. Когда на улице тепло, топим раз в день, а не два. Планирую со временем купить дровяной котел. Потому что легче следить за одной точкой обогрева, чем за тремя печками.

Житель Сосницы 40-летний Алексей Горпиненко живет с семьей в доме матери. Жилье со времен Советского Союза было оборудовано паровым отоплением.

- Котел всегда топили углем и дровами, - говорит Горпиненко. — Лет 10 тому назад провели газ. Новый котел установили рядом с дровяным. Сразу почувствовали, как это удобно отапливать дом газом. Дрова только для шашлыков во дворе держали. Но цены на голубое топливо выросли так, что должны были отказываться от такого отопления. Прошлую зиму топили дровами. Газовый котел был включен только на фитиль. Фактически вернулись в старые времена. Работы добавилось – дрова надо выписать, привезти, порубить. В прошлом году на зиму хватило одной машины.

- Газ подключили в 2004 году. Он тогда стоил копейки. Температура в доме зимой была до 27 градусов, даже дверь открывали. Теперь — не более 16 градусов, — говорит 58-летний Николай Шпилевой из села Крыштоповка Золотоношского района Черкасской области.

Живет с женой, площадь их дома около 80 "квадратов". Построен он из самана. Стены в два ряда, между ними воздушная "подушка".

— Дом у нас добротный, утеплять не надо. Окна стоят с тройным стеклом. Работаю охранником, получаю минимальную зарплату. Жена устроилась уборщицей на четверть ставки. Прошлую зиму на коммунальные шла вся моя зарплата. В самые холодные месяцы приходилось брать деньги из сбережений, чтобы оплатить счета. Если снова газ подорожает, не знаю, как будем выкручиваться. Несколько лет получали тысячу гривен субсидии. Сжигали в месяц до тысячи "кубов" газа. Три года назад поменяли старый котел на чешский, он более экономный. В месяц сжигаем не более 400 "кубов". Субсидию нам отменили.

Говорят – переходите на дрова. Мы посчитали, что ими отапливать дороже. Твердотопливный котел стоит до 20 тысяч гривен. Машину дров продают за 6,5 тысячи. А нам нужно почти три, – добавляет Николай Васильевич. — За электричество летом платим около 700 гривен в месяц. Зимой будет больше. В нашем селе многие отапливают дома газом. Некоторые поставили твердотопливные котлы, и ими только подтапливают. Возвращаться к дровам или камышам — абсурд.

- Мы переселенцы из Горловки Донецкой области. Дом купили более пяти лет тому назад. Предыдущие хозяева говорили, что теплый, – рассказывает 42-летняя Оксана Меркулова. Живёт в селе Степанецкое Черкасского района. Отапливает дом на 108 "квадратов" дровами.

— Когда меняли окна, увидели, что под кирпичом не саман, а шлакоблок. Он как решето годится только на сараи. Поэтому дом нужно утеплять. Печка обогревала только одну комнату, температура была не выше 16 градусов. Потому что сделана неправильно. Пламя било прямо в трубу. Поэтому догревали зимой дом дуйками. За электроэнергию платили по 1200 гривен. В деревне есть газ, по нашей улице проходит труба. Два года тому назад соседка провела, обошлось в 100 тысяч гривен. Для нас это дорого. Весной купили твердотопливный котел. На зиму нужно не менее трех машин дров. Целые стоят 4,5 тысячи гривен. Рубленые – на тысячу дороже. Пока будем топить сосновыми бревнами, разобрали старый сарай. Хватит до половины зимы. А дальше докупим дров. Будем понемногу откладывать деньги. Хотя это непросто. Я болею, на группе по кардиологии. Получаю 2 тысячи гривен пенсии. У мужчины зарплата – 8 тысяч. Субсидию нам не дали.