Украинцы отказываются от отопления газом

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
1 Просмотров: 486
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1026
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1449
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 441
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2097
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1521
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1062
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 720
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 342
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 549
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1818
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3510
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 207
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 00:55

Украинцы отказываются от отопления газом

  Комментировать
 

— Когда купили дом, он отапливался двумя печками. Провели газ, установили котел. Несколько лет так обогревали дом. Плюсов много – всегда тепло, чисто. Потом газ начал дорожать, а субсидии нам не дают. Финансовая ситуация заставила возвращаться к печкам. Третью зиму топим дровами, — рассказывает 44-летний Владимир Костырко из поселка Сосница Черниговской области. Зимой отапливает дом на 100 "квадратов" и гараж.

- Газовый котел включаем на "единичку", так он работает до весны. Каждый день топим две печки. Иногда и третью в гараже, потому что провожу там много времени. Дрова – это не удобно. Их нужно таскать, пилить, рубить, складывать. Плюс сажа, грязь. В большие морозы приходится надевать много теплой одежды, иногда не успеваем до работы вытопить печку. Только вечером можно раздеться до футболки. Газом обогревать наш дом выходит дорого. Надо сжигать 300-400 "кубов" в месяц, чтобы было тепло. А потом приходит счет на 3 тысячи гривен. Дров на сезон покупаем одну машину. Стоят 4-4,5 тысячи. Мы их тоже экономим. Когда на улице тепло, топим раз в день, а не два. Планирую со временем купить дровяной котел. Потому что легче следить за одной точкой обогрева, чем за тремя печками.

Житель Сосницы 40-летний Алексей Горпиненко живет с семьей в доме матери. Жилье со времен Советского Союза было оборудовано паровым отоплением.

- Котел всегда топили углем и дровами, - говорит Горпиненко. — Лет 10 тому назад провели газ. Новый котел установили рядом с дровяным. Сразу почувствовали, как это удобно отапливать дом газом. Дрова только для шашлыков во дворе держали. Но цены на голубое топливо выросли так, что должны были отказываться от такого отопления. Прошлую зиму топили дровами. Газовый котел был включен только на фитиль. Фактически вернулись в старые времена. Работы добавилось – дрова надо выписать, привезти, порубить. В прошлом году на зиму хватило одной машины.

- Газ подключили в 2004 году. Он тогда стоил копейки. Температура в доме зимой была до 27 градусов, даже дверь открывали. Теперь — не более 16 градусов, — говорит 58-летний Николай Шпилевой из села Крыштоповка Золотоношского района Черкасской области.

Живет с женой, площадь их дома около 80 "квадратов". Построен он из самана. Стены в два ряда, между ними воздушная "подушка".

— Дом у нас добротный, утеплять не надо. Окна стоят с тройным стеклом. Работаю охранником, получаю минимальную зарплату. Жена устроилась уборщицей на четверть ставки. Прошлую зиму на коммунальные шла вся моя зарплата. В самые холодные месяцы приходилось брать деньги из сбережений, чтобы оплатить счета. Если снова газ подорожает, не знаю, как будем выкручиваться. Несколько лет получали тысячу гривен субсидии. Сжигали в месяц до тысячи "кубов" газа. Три года назад поменяли старый котел на чешский, он более экономный. В месяц сжигаем не более 400 "кубов". Субсидию нам отменили.

Говорят – переходите на дрова. Мы посчитали, что ими отапливать дороже. Твердотопливный котел стоит до 20 тысяч гривен. Машину дров продают за 6,5 тысячи. А нам нужно почти три, – добавляет Николай Васильевич. — За электричество летом платим около 700 гривен в месяц. Зимой будет больше. В нашем селе многие отапливают дома газом. Некоторые поставили твердотопливные котлы, и ими только подтапливают. Возвращаться к дровам или камышам — абсурд.

- Мы переселенцы из Горловки Донецкой области. Дом купили более пяти лет тому назад. Предыдущие хозяева говорили, что теплый, – рассказывает 42-летняя Оксана Меркулова. Живёт в селе Степанецкое Черкасского района. Отапливает дом на 108 "квадратов" дровами.

— Когда меняли окна, увидели, что под кирпичом не саман, а шлакоблок. Он как решето годится только на сараи. Поэтому дом нужно утеплять. Печка обогревала только одну комнату, температура была не выше 16 градусов. Потому что сделана неправильно. Пламя било прямо в трубу. Поэтому догревали зимой дом дуйками. За электроэнергию платили по 1200 гривен. В деревне есть газ, по нашей улице проходит труба. Два года тому назад соседка провела, обошлось в 100 тысяч гривен. Для нас это дорого. Весной купили твердотопливный котел. На зиму нужно не менее трех машин дров. Целые стоят 4,5 тысячи гривен. Рубленые – на тысячу дороже. Пока будем топить сосновыми бревнами, разобрали старый сарай. Хватит до половины зимы. А дальше докупим дров. Будем понемногу откладывать деньги. Хотя это непросто. Я болею, на группе по кардиологии. Получаю 2 тысячи гривен пенсии. У мужчины зарплата – 8 тысяч. Субсидию нам не дали.

Автор: Любовь СТРИЛЕЦКАЯ, Светлана ДУШИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы отказываются от отопления газом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 8325
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
14
 Просмотров: 6489
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 5562
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 4356
Стало известно, возглавит ли Маркевич &quot;Металлист&quot;
Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист" Просмотров: 3861
Деньги
Горячая вода подорожает на треть
Горячая вода подорожает на треть
Пятикомнатную квартиру разделили на семь однокомнатных
Пятикомнатную квартиру разделили на семь однокомнатных Просмотров: 126
Небольшие квартиры покупают для детей-студентов
Небольшие квартиры покупают для детей-студентов Просмотров: 27
Картошка будет стоить не более 13 гривен
Картошка будет стоить не более 13 гривен Просмотров: 468
В прошлом году платили на две гривны дороже
В прошлом году платили на две гривны дороже Просмотров: 36
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО
1
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
Голосов: 109
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть