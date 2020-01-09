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пятница, 10 января 2020 00:40

У государственных банков нет достаточно денег на кредиты

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Банковская система Украины закончила год с рекордными показателями. В течение января-октября 2019-го чистая прибыль банков составила 52 млрд грн. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период 2018-го, сообщает Нацбанк.

— В Украине 60 процентов рынка контролируют государственные банки. Ничего хорошего в этом нет, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ.

В Нацбанке заговорили о необходимости приватизации государственных банков. Планируют начать с Укргазбанка. Это оправдано?

— Государству принадлежит чуть более 90 процентов акций Укргазбанка. Он не является системным. Поэтому может быть частично продан частным инвесторам. С точки зрения сокращения государственной доли на рынке — это правильное решение. Пакет акций Укргазбанка планирует приобрести Международная финансовая корпорация, которая входит в структуру Всемирного банка.

В декабре 2016-го в государственную собственность перешел Приватбанк. Суды с бывшими владельцами продолжаются до сих пор.

— Есть несколько вариантов решения этой ситуации. Первый — национализацию признают незаконной, но Приватбанк бывшим владельцам не вернут. Они получат компенсацию. Второй — Приватбанк вернут без компенсации владельцам. Понятно, что для них этот вариант не выгоден. Ведь банк передадут на условиях, когда каждая сторона получит то, чем владела до национализации. Бывшие владельцы будут иметь банк без 144 миллиардов гривен, которые государство внесло в капитал финучреждения и таким образом спасло от банкротства. Эти средства — единственный инструмент финансовой стабильности банка. Сегодня обязательства Приватбанка перед юридическими и физическими лицами составляют 220 миллиардов гривен. В частности, деньги населения — 180 миллиардов гривен. Из них 80 миллиардов — это средства по требованию. Их можно забрать в течение нескольких дней. Для чего бывшим владельцам банк с колоссальными обязательствами? Угрозы забрать банк — привычная корпоративная тактика, чтобы занять максимально выгодные переговорные позиции. На самом деле, бывшие владельцы хотят получить компенсацию. Кроме того, подписать мировое соглашение с государством о прекращении судебных дел внутри страны и за ее пределами. Больше всего их интересуют иски в международных судах, в частности в Соединенных Штатах.

Если все же национализацию признают незаконной, какими будут последствия?

— Риск большой. Стоит признать, что национализацию банка провели с большим количеством юридических ошибок. Это мина замедленного действия. Суд может принять решение о компенсации бывшим владельцам не на пользу государства. Это может быть сумма, равная капиталу банка на момент национализации. Если допустить банкротство Приватбанка, это похоронит всю банковскую систему Украины. Тогда у государства будут два варианта — плохой и ужасный. Первый - запретить возвращение вкладов населению. Учитывая количество вкладчиков, это приведет к социальному взрыву. Второй — напечатать более 100 миллиардов гривен и отдать людям. Последствия будут сравнимы с банкопадом 2014-2015 годов.

С июля 2020 года Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. Что это значит?

— Сегодня государство гарантирует клиентам Ощадбанка возврат денег в полном объеме. Если Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов, будет несколько вариантов изменения размера компенсации. Первый - Фонд будет выплачивать гарантированную сумму 200 тысяч гривен. Все остальное - будет компенсировать государство. Второй — государство отменяет свои гарантии, а вкладчики получают только 200 тысяч от Фонда. Пока не известно, какую модель выберут. Скорее всего, с июля увидим подготовительный этап к полной отмене государственных гарантий по вкладам в Ощадбанке. Это одно из требований Международного валютного фонда.

Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5 процента. Благодаря этому должны подешеветь кредиты. НБУ подчеркнул, что снижать ставки должны начать именно госбанки. Сделают ли они это?

— Государственные банки активно вкладывают средства в облигации внутреннего государственного займа, проводят операции с депозитными сертификатами Национального банка. Фактически являются заложниками государственной политики. Нацбанк пока не снизил учетную ставку до адекватных 8-9 процентов, чтобы заработало кредитование. У нас нет программы компенсации процентных ставок по займам малого и среднего бизнеса. Государственные банки не имеют достаточно ресурса, чтобы кредитовать население. Стресс-тестирование НБУ показало недостаточность капитала Укрэксимбанка и Ощадбанка в размере 25 и 40 миллиардов гривен соответственно. Кроме того, государственные банки — чемпионы по количеству проблемных кредитов. В идеале Приватбанк должен кредитовать малый и средний бизнес, Ощадбанк — население, Укрэксимбанк — экспортные операции. Что видим сейчас? Ощадбанк дает займы и населению, и государственным компаниям, крупным предприятиям. С последними и возникают проблемы.

2 года — минимальный срок, за который можно полностью продать государственные банки. Начнут с Укргазбанка, сообщили в НБУ. Потому что он эффективно работает, прибыльный. Относительно Ощадбанка, то его нужно сначала сделать эффективным. Для этого наблюдательный совет должен пересмотреть бизнес-модель.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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