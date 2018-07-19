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пятница, 20 июля 2018 00:20

Травы заготовляют отец и бабушка

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— Моя семья больше 50 лет собирает травы и продает. Захотел вывести семейный бизнес на новый уровень, — говорит черниговец 29-летний Владимир Шолупец.

Год назад основал торговую марку "Седневские травы". Продает чаи, травяные сборы, наборы для бани.

— В основном заготовляют травы мой отец и бабушка. Собирают на окраинах поселка Седнев Черниговского района. Бывает, ездим в другие районы области — Городнянский, Репкинский, Менский, Куликовский. Сушим травы в деревянных лотках, в пучках на чердаках.

Сначала мечтал о своем магазине. Посчитал расходы и понял, что это дорого. Ограничился фирменным бутиком на рынке Нива в Чернигове. Понемногу ищем своих клиентов в интернете. Имеем сайт, страницы в соцсетях. На старт собственного бизнеса потратил больше 10 тысяч долларов.

Первые заказы в интернете ожидали больше четырех месяцев. Пакет чая у нас стоит 30 гривен. Заказы не такие большие, как хотелось бы. Планируем принимать участие в ярмарках, городских мероприятиях. Предлагаем наши чаи местным кафе. Пока работаем только на перспективу. Планирую перекрыть расходы года за три-четыре.

На этом рынке есть конкуренция. Мы свои травы измельчаем вручную. Упаковка имеет прозрачное окошко, где можно разглядеть все компоненты. Убедиться, что все качественное, свежее. Ароматизаторов и красители в чаи не добавляем.

Кроме трав, продаем пыльцу сосны. Его используют для повышения иммунитета. Сухие споры ликоподия применяют для заживления ран. Конкурировать с аптеками не планируем. Позиционируем себя как магазин трав.

Автор: Екатерина ПРИСТУПА
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