Стоимость арбузов будет зависеть от экспорта

На рынках и в супермаркетах начали массово торговать арбузами. Стоят от 15 грн/кг. Есть украинские, азербайджанские. Последние на 3 грн дороже.

- Оптовая цена на украинские арбузы держится на уровне 8-15 гривен за килограмм. Зависит от сорта, размера партии и качества. Это на 20 процентов дороже, чем в прошлом году. Сейчас вся плодоовощная продукция появляется с задержкой от одной до двух недель из-за холодной весны. Через неделю цены могут сравняться с прошлогодними, - говорит 39-летний Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". - Жара способствует созреванию бахчевых. До какой цены упадет стоимость арбузов, сказать трудно. Будет зависеть от экспорта. В августе прошлого года он достиг рекордных показателей. Поэтому арбузы дорожали. Для покупателей это не очень хорошо, а для производителей - стимул развивать отрасль.

На рынках также появились украинские персики. Средняя цена 35 грн/кг.

- Персики собрали за две недели, продали за копейки и закончился сезон. Далее торгуют импортными. Себестоимость отечественных фруктов - 8 гривен. Они мелкие, разного размера. На местных рынках их можно найти. Но если зайдете в супермаркет, увидите только импортные. Везут их из Турции, Испании, Греции. Оптовая цена - в пределах 1 доллара.

Неделю тому назад обвалились цены на голубику. Сейчас оптом продают по 100-150 гривен, в зависимости от сорта и качества. Урожай высокий, рынок перенасыщен. Цены падают. Также подешевела малина. 40-70 гривен - оптовая цена, розничная - от 80. В прошлом году этой ягоды было мало, а спрос преобладал. Покупали за любые деньги. Сейчас на рынок ежедневно поступают все большие партии малины.

Государство не регулирует цены на ягоды, фрукты и овощи. Поэтому нельзя сказать, какой будет минимальная. Пока спрос есть - стоимость растет. Остановилась - и цены пошли вниз. Отдельные фермеры заявляли, что из-за низкого спроса часть урожая ягод пропадет. На самом деле, много продукции в Украине производят в тени. Поэтому продавать ее через супермаркеты официально нельзя. Нужно сначала оформить документы. Также можно продать урожай оптовым компаниям. Здесь снова фермеры жалуются, что на них наживаются. Но никто не мешает работать официально. Спрос есть на все сезонные овощи, фрукты, ягоды. На некоторые даже повышенный. Были проблемы с качеством черешни из-за постоянных дождей в июне. На нее до сих пор держится спрос. У кого поздние сорта, без проблем реализуют по очень неплохим ценам. Стоимость килограмма черешни оптом больше 50 гривен, а в розницу - в полтора раза дороже.