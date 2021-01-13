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четверг, 14 января 2021 00:01

Стало меньше работы для студентов

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- Первая пятерка профессиональных сфер с наибольшим количеством вакансий в прошлом году не изменилась. Это торговля, промышленность, административный, офисный персонал, курьеры, водители, - рассказывает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет.

- Стало меньше работы для студентов. Обычно они были бариста, барменами, официантами, вспомогательным персоналом. Сейчас такие места найти трудно, поскольку многие заведения закрылись. Но катастрофической ситуации на рынке труда нет. Многие владельцы сохранили "докризисную" зарплату. Кто снизил выплаты, делали это обоснованно - уменьшилась нагрузка, объем задач.

2021-й станет годом установления равновесия на рынке труда. Пострадавшие сферы смогут наверстать упущенное, если не будем иметь кризисных моментов. Надеюсь, в дальнейшем будут востребованы специалисты по продажам, продавцы-консультанты, врачи, фармацевты, инженеры, строители.

Главное изменение - переход многих профессий на дистанционную занятость. Но не все компании были готовы к этому. Для них стало вызовом перестроить деятельность так, чтобы люди чувствовали себя частью-команда. Во-вторых, пришлось переосмыслить отношения между руководством и работником. Кто трудится дома, жалуются на профессиональное выгорание, перегрузки. Особенно остро это чувствуют женщины. Потому что вынуждены выполнять две-три роли одновременно. Начинаются проблемы со здоровьем - гипертония, гастрит, язва, астма, проблемы с нервной системой. Причина этого - отсутствие живого общения, поддержки коллег.

Автор: Алена ГАРАНЖА
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