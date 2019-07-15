"Соседи купили новый диван и кресла. Старые выбрасывали, так попросили нам отдать"

- Раньше не знала, что такое отпуск. Жилье арендовала, много работала. Иногда к основной бухгалтерской работе искала подработку: массажи в салоне делала, учила людей кататься на роликах в торговом центре. Сейчас ежегодно с мужем находим возможность поехать к морю. В этом году отдыхали в Греции, - рассказывает 30-летняя Мирослава Коваль.

С мужем 35-летним Максимом и 3-летним сыном Андреем живут во Львове. Делают ремонт в двухкомнатной квартире. Купили в новостройке на этапе строительства. Месячный доход семьи около 30 тыс. грн. Из них 11 тыс. идет на выплату кредита за жилье.

- Муж работает в IT-сфере, я пока в декретном отпуске. Если научиться тратить и распоряжаться деньгами, хватает на все. Одежду, обувь покупаю на всю семью через интернет. Чаще всего заказываю из США, когда распродажи. Время от времени захожу в секонд-хенд. В основном сыну что-то беру, потому что быстро из одежды растет. Самым дорогим расходом за последнее время был стоматолог. Лечение одного зуба стоило 4500 гривен. Плюс коронку поставила 2800.

- Впервые за последний год обрадовалась, когда получила недавно пенсию. Была минимальная. А тут приходит сообщение, что насчитали 2 тысячи гривен - на 500 больше. Я расплакалась от радости, - говорит 63-летняя Валентина Шпак из Черкасс.

- После школы пошла на завод работать. Складывала электрические мясорубки. Затем работала помощником повара в кафе, столовой. Весь день на ногах, в жару. Успела в 55 лет оформить пенсию. Насчитали минималку. Муж получает немного больше 2 тысяч пенсии. Не живем, а выживаем. Муж недавно устроился работать сторожем на автостоянку. А я уже третий месяц мою посуду в кафе. Экономим на мясе, покупаем суповые наборы куриные. Килограмм 28 гривен. Молоко берем из бочки, в наш микрорайон привозят. Литр продают по 16 гривен. Там всегда очередь из одних пенсионеров. Бывает, что всем не хватает молока. Одежду вообще не покупаем. Если что-то и надо, то поеду в самый дешевый день по секонд-хендам. Там, где килограммами одежду продают. Футболку еще более-менее в нормальном состоянии купила за 4 гривны. О мебели или чем-то из техники совсем и не думаем. 10 лет назад соседи купили новый диван и кресла. Старые выбрасывали, так попросили нам отдать.

- Уровнем своей жизни не довольны. Нам с мужем хорошо было, пока курс доллара не превысил 8 гривен, - говорит 66-летняя Лидия Наконечная из Смелы Черкасской области.

- Получаем неплохие "северные" пенсии. Но почувствовали разницу. Раньше могли себе позволить любые фрукты, соки. Сейчас на этом экономим. Мяса также меньше покупаем. Раньше на праздники брали красную икру. Последние годы не покупаем даже на Новый год. Выкручиваемся тем, что готовлю вареники, пеку пирожки. Муку передает кума из села. Мебель у нас 90-х годов. Хотелось бы заменить, но на это нет средств. В этом году съездили на неделю на отдых в Турцию. Но не за свои деньги, благодаря сыну. Он работает в Киеве. Откладывал со своей зарплаты нам в течение года. Наибольшая покупка - насос для колодца на дачу за 700 гривен. Старый сгорел. Иногда хочется купить себе какое-то платье. Получу пенсию, думаю - пойду и куплю. А потом разделю деньги, на что сколько надо, и все. Опять без платья. Донашиваю старую одежду.

"Сначала экономил, потом жил как богач"

- В прошлом году поехал в Китай преподавать английский в детском саду. Параллельно учился снимать и монтировать видео. Проработал 11 месяцев. Зарплата была в среднем 1600 долларов в месяц - свыше 41 тысячи гривен. Дома зарабатывал 5-6 тысяч, - говорит 27-летний Сергей Пресняков из Черкасс.

- Сначала экономил, затем жил, как богач, в Пекине. Ездил в горы, на концерты. После Украины было дико, что можешь позволить себе все. Еще и остаются деньги. Контракт продлили на год. На Новый год приехал домой. И за границу уже не вернулся. Предложили хорошую работу. Занимаюсь любимым делом - видеосъемкой. Зарабатываю вдвое меньше. Для Черкасс это нормально. Могу позволить себе поехать за границу, но времени не хватает. На продуктах не экономлю. Одежды наоборот покупаю меньше. Посчитал, что имею 18 рубашек. А ношу только три. Когда люди бедные, то много всего нагребают. Раньше тоже таким был. Сейчас одежда - не приоритет. Есть вещи, которые не могу себе позволить. Например - авто. Если брать в целом, то я доволен своим уровнем жизни.