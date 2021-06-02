Сказали, что счетчик крутит в 2,5 раза медленнее

- Насчитали долг за газ более 8 тысяч гривен. А моей 87-летней соседке - 14 тысяч, - рассказывает 72-летняя Дана Регет из села Ремезовцы Золочевского района Львовской области.

Живет с мужем в трехэтажном доме на шесть квартир. Газовым счетчиком пользуется с 2005 года. Техническое обслуживание прибора осуществляет Львовгаз.

- 27 января счетчик сняли два работника Львовгаза. 9 февраля было заседание экспертизы. Я не поехала, потому что в тот день началась метель, транспорт не ходил. Постановили, что вмешательство в работу прибора с нашей стороны не выявлено. 2 марта получила по почте письмо, что меня вызывают на заседание экспертной комиссии. Оно состоялось 1 марта. Позвонила, пообщалась с газовщиками по скайпу. Сообщили, что мой счетчик крутит примерно в 2,5 раза медленнее, чем должно быть. Придется доплатить за газ, который он не посчитал. 13 мая выставили долг - 8 700 гривен. Я требовала, чтобы мне дали официальные документы. До сих пор никаких бумаг не получила. Писала жалобы в облгосадминистрацию, НКРЭКУ, президенту. Обратилась к журналистам. Когда начали звонить в Львовгаз по поводу комментариев, долг ликвидировали. Мне позвонили и извинились. Мол, не моя вина. Газовая служба виновна. Потому что устаревшие счетчики надо списывать или экспертизы делать чаще.

В спорной ситуации специалисты советуют отвезти счетчик в Укрметртестстандарт. Поверка стоит 168 грн, продолжается до 15 дней.

- Важно, чтобы он был не опломбирован. Иначе придется звонить и спрашивать разрешения газовой службы, чтобы его открыть. Или делать это в их присутствии, - говорит инженер по метрологии Виталий Незенко, 25 лет. - При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, акт снятия прибора. Также написать заявление. Предприятия, которые производят счетчики, тоже отправляют их нам на поверку. И те, кто хочет продавать в Украине зарубежные. Мы выдаем разрешение. Газовые предприятия делают это у себя.

- Несколько лет тому назад коллега была в подобной ситуации. Газовщики пришли с проверкой, сообщили - у вас нарушения, видны следы несанкционированного доступа к счетчику. Предложили подписать пустой акт, - говорит доктор экономических наук Владимир Соболев, 64 года. Занимается вопросами реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

- Возможно, расчет был на то, что скажут о 10 тысячах гривен штрафа. А потом за пару тысяч предложат все уладить. Типичное вымогательство. Я посоветовал уточнить, какие признаки вмешательства в работу счетчика. Ведь пломба на месте, царапин нет, краска не повреждена. Когда коллега стала спорить, от нее отстали.

Во время проверки счетчиков надо следить, чтобы коммунальщики сами не поцарапали, исподтишка не сорвали пломбу. Все фотографировать. Хозяин имеет право ознакомиться с документами после проверки, дать свои объяснения, возражения. Обязательно все это - в письменном виде. Можно отказаться подписывать протокол, но лучше добавить лист с собственными замечаниями. Еще важный момент - гражданин не несет ответственности за счетчик. И не может знать, работает он медленно или быстро. Прибор газовщики берут на баланс. Периодически должны проводить поверку. Если его снимают, этот процесс владельцу жилья стоит контролировать. Потому что потом в суде будет доказывать, что был нормальный. Ведь могут разобрать, накрутить. В идеале потребитель должен ознакомиться с порядком проведения поверки счетчиков.