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вторник, 21 мая 2019 06:35

Сергей Гринев начал бизнес за рубежом

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- Думал, что перееду и куплю жилье за рубежом. Затем буду искать работу. Попробовал работать у поляков. Понял, что дело не пойдет. Тогда решил все сбережения вложить в новый бизнес, - говорит 44-летний Сергей Гринев из Харькова.

Переехал жить в польскую Варшаву. Квартиру в Украине продал. Дома имел цех по пошиву кожаных изделий. Четыре года назад предпринимателю начали угрожать конкуренты, сожгли авто.

- Организовал фирму по найму украинцев на работу. Снял офис в центре Варшавы, оплатил аренду жилья. Дал объявления в соцсетях. Также приобрел пять машин из Германии. Их даю в аренду компаниям, которые подвозят сотрудников к работе. Работодатели мне платят процент. Полгода работал в убыток. Сначала людей было мало. Приходилось брать дополнительные кредиты. Но через полгода дело пошло. Стали обращаться больше украинцев. Сейчас через компанию работает более 2 тысяч человек.

Откладываю деньги на первый взнос на жилье. Надо 10 тысяч долларов. Весной ко мне переехал сын.

34-летняя Татьяна Гудомина из Житомира на сбережения открыла магазин одежды в немецком Дрездене.

- Планировала приобрести жилье. За 10 лет собрала почти 20 тысяч долларов. Именно тогда началась национализация Приватбанка, а у меня закончился срок депозита. Подружка предложила рискнуть и переехать в Германию. Вместе открыли магазин. Торгуем турецким и китайским фабричным товаром.

Сначала магазин был непопулярен. Покупали мало. На последние деньги поехала на курсы стилистов в Италию. Два месяца училась подбирать одежду под разные типы фигуры. Когда вернулась, поменяли все. У нас можно купить от трусов до босоножек. Завезли немного итальянской одежды. Главная фишка - составляем образы вместе с клиентом. К старому гардеробу добавляем новые элементы. Немкам такое понравилось. Они экономны и не обновляют гардероб каждый сезон. Магазин дает хорошую прибыль.

Автор: Валерия АВРАМЕНКО
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