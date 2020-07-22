"Семена ревеня заказала у фермеров из Великобритании"

Фермер 31-летняя Юлия Ворощук имеет самое большое в Украине поле ревеня. Хозяйство расположено в селе Райковщина Яготинского района Киевской области. Арендует 19 га земли, из них 10 га — под ревенем.

— Сначала выращивала малину. Потом начала думать, что бы такое новое и оригинальное посадить. Вспомнила про ревень. Моя бабушка когда-то готовила с ним пироги и варенье, — рассказывает Юлия. — Посадочного материала в Украине не было, поэтому заказала семена у фермеров из Великобритании. Посеяли сначала на рассаду, адаптировали под наши условия. Затем пересадили в почву. Если нужно, консультируюсь с зарубежными специалистами. В Украине нет специалистов, которые разбираются в болезнях, вредителях или нюансах выращивания этого растения. Ревень нуждается в поливе, поэтому поставила систему капельного орошения.

Сначала рекламировала продукцию на выставках и ярмарках. В прошлом году заказала, чтобы в пекарне сделали пироги с этим растением. На ярмарке люди раскупили все. Не понимали, почему так вкусно и с чем те пироги. Еще угощали компотом, мармеладом, джемом. Также привезли на ярмарку саженцы ревеня, семена. Впоследствии создали страницу в соцсети, проводим обучение. Объясняем, как готовить пироги, соус, замариновать мясо.

Килограмм ревеня стоит 60 грн. Также стебли начали замораживать, чтобы продавать в супермаркетах в течение года.

- Собираем по три урожая: ранний и самый витаминный в апреле, затем - в мае и августе. Не позволяем кустам цвести. Специально нанимаем людей, чтобы обламывали цвет. Тогда растение дает больше побегов. Зарплата работников зависит от количества собранного урожая, — говорит Ворощук.

Из ревеня готовят джемы, добавляют вишню и лаванду.

— Продаем по всей Украине. Много заказов в Одессу, Харьков, Запорожье. В Львовской области ревень не востребован, потому что у каждой хозяйки есть на огороде. Заказывают по 10, 20 и даже 500 килограммов. Есть клиенты в Евросоюзе, — говорит Юлия Ворощук.