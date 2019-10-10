Семь процентов украинцев смогут жить на государственную пенсию

Работодателей не будут штрафовать за мелкие нарушения во время первой проверки. Наказание применят, если инспекторы Гоструда обнаружат подобное снова. С сентября начало действовать соответствующее постановление Кабмина.

3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Кодекс законов о труде. Предлагают уменьшить размер штрафов за неоформленных работников и выплату зарплат в "конвертах". Сейчас за подобные нарушения нужно оплатить штраф в размере 30 минимальных зарплат - более 125 тыс. грн. Депутаты хотят уменьшить сумму до четырех "минималок" - 16,7 тыс. грн.

- Однозначно штрафы для работодателей нужно уменьшать. Это позитивный сигнал для бизнеса, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. - Штрафы хорошо работают только в экономиках с четкими правилами игры между государством и налогоплательщиками. А там, где отношения государства и бизнеса находятся в стадии становления, они не дают нужного эффекта. Это непосредственно касается Украины. Правда, вывести зарплаты "из тени" таким образом не удастся. Штрафы не были причиной появления теневого рынка труда. Надо сокращать налог на прибыль, отменять военный сбор, снижать единый социальный взнос.

В Украине поступление единого социального взноса ежегодно увеличивается на 20-30 процентов. В основном средства получаем за счет роста доходов в легальном секторе экономики. Однако до сих пор имеем неофициально трудоустроенных работников. Также многие работодатели преимущественно выплачивают "минималку". Остальное дают "в конверте". По разным оценкам, рынок теневых зарплат и нелегального трудоустройства составляет до 500 миллиардов гривен.

Предпринимателям необходимо дать четкие гарантии, что законодательство не будут менять минимум в течение ближайших пяти лет. Сегодня же имеем абсолютно неэффективную систему предпринимательства в стране. Бизнес не знает, чего ожидать через год-два.

- Кодекс законов о труде надо пересматривать и не только по размеру штрафов. Большинство норм там устаревшие. Они и бизнесу не дают работать, и не защищают работников, - говорит 46-летний Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития.

- Например, многие люди не могут обжаловать решение о своем увольнении. В то же время чиновники, прокуроры, правоохранители через суд успешно восстанавливаются в должностях. Кроме того, в Украине много праздничных дней. Отдыхаем больше, чем жители богатых европейских стран. Экономика может расти минимум на один процент больше, если в году станет на три праздничных дня меньше.

Только семь процентов украинцев рассчитывают на то, что смогут жить на государственную пенсию. То есть они готовы сегодня получать белую зарплату с уплатой всех налогов. Большинство украинцев ищут другие способы, чтобы обеспечить себя в старости. Например, откладывают деньги за счет сдачи в аренду жилья или неофициальных заработков. Благодаря уменьшению штрафов вывести рынок из тени не удастся. Надо делать меньше налоговую нагрузку на фонд заработной платы. Также переходить на накопительную пенсионную систему.