С начала года Национальный банк ввел более 30 валютных послаблений, касающихся бизнеса. Речь идет об отмене обязательной продажи валютной выручки и ограничений вывода денег из страны.

Предприниматели могут перечислять валюту за рубеж без открытия счета в эквиваленте до 150 тыс. грн. Населению разрешили покупать валюту без ограничений. Ранее лимит составлял 150 тыс. грн.

До сих пор запрещенным остается валютное кредитование. Выдавать кредиты в долларах перестали в 2009-м, после финансового кризиса. Тогда гривна обесценилась и люди не смогли рассчитаться с валютными долгами.

Особенно этого ждут иностранные финучреждения. Определенная прослойка населения также не против брать кредиты в долларах или евро. Преимущественно речь идет о семьях гастарбайтеров и тех, кто получает зарплату в валюте, — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

Никакого экономического эффекта от возобновления валютного кредитования не получим. Экономика Украины зависит от экспорта сырьевых товаров. Имеем риск обесценивания гривны. При таких условиях большинство валютных кредитов станут проблемными. Валютное кредитование невыгодно самим украинцам. В кредит будут покупать автомобили и квартиры. Последние годы на рынке жилья был всплеск. Количество новостроек росло, но цены оставались умеренные. Вспомним докризисные цены на недвижимость, когда люди активно брали валютную ипотеку. Они были значительно выше. Если валютное кредитование возобновят, застройщики возводить больше жилья не станут. Но квадратный метр подорожает.

— Прежде всего надо менять государственную политику и снижать ставки по гривневым кредитам. Национальная валюта должна быть ключевая для кредитования внутренних экономических агентов, включая население, — говорит Кущ.