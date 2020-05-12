Разрабатывают новую пенсионную систему

Министерство социальной политики разрабатывает модель обязательной накопительной пенсионной системы. После ее введения коэффициент замещения пенсиями утраченного заработка должен составлять не менее 40%.

Работа накопительной системы будет базироваться на государственных и частных структурах: фискальная служба, Пенсионный фонд, банки и т.п. Люди смогут выбирать и менять учреждение для своих пенсионных денег. Государство на законодательном уровне должно гарантировать безопасность накоплений.

— Трехуровневую пенсионную систему в Украине заложили в законодательстве еще в 2001 году. Она предполагает солидарный, или первый, уровень. Обязательный накопительный — это второй уровень. Третий — добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах, компаниях страхования жизни, — рассказывает экономист 54-летний Борис Кушнирук.

Какое будущее солидарной пенсионной системы в Украине?

— Сегодня солидарная система — безнадежная. Потому что соотношение работающих и пенсионеров стремительно ухудшается. Население стареет, рождаемость падает, а люди живут дольше. Но государство не может отказаться от пенсий. Выплачивать хотя бы минимальную социальную помощь. Дефицит Пенсионного фонда не исчезнет. Источник финансирования останется тем же — госбюджет.

Раньше говорили о ликвидации Пенсионного фонда.

— Смысла в этом нет. Кто будет заниматься нынешними пенсионерами? Например, физическим учетом выплат. Конечно, такие функции можно переложить на Министерство социальной политики. Но и там потребуются люди, чтобы заниматься этим. Фактически ничего не изменится. Дефицит Пенсионного фонда точно не сократится.

Нужно вводить обязательную накопительную пенсию?

— Те, кто требует обязательного накопительного уровня, называют людей безответственными. Считают, что их нужно заставлять экономить. Но это работает только в рамках солидарного уровня. Все остальное должно быть добровольным. Поэтому я против обязательной накопительной пенсии. Во-первых, мы живем в мире, где никто не может гарантировать сохранность денег. Весь украинский опыт говорит, что ничего, кроме коррупции, из этого не выйдет. Фактически никто не будет нести ответственность, если пенсионные вклады обесценятся. Причем это может быть связано с субъективными факторами. Например, сейчас пандемия коронавируса разрушает экономики и отрасли. Получается, что государство, с одной стороны, в обязательном порядке будет собирать с людей средства. С другой — ничего не будет гарантировать.

Какой выход?

— Государство должно взять на себя минимум обязательств, связанных с солидарной системой. Если ты всю жизнь работал и платил взносы в Пенсионный фонд, то должен иметь гарантированный доход на пенсии. Все остальное нужно отдать на откуп негосударственной системе накопления. То есть человеку необходимо позволить решать самому, каким образом накапливать средства на будущую пенсию. Это — ответственность гражданина. Он может продолжать платить взносы в Пенсионный фонд и надеяться на деньги от государства. Или страховать жизнь, открыть целевой счет в банке или вложить деньги в недвижимость. По крайней мере квартиры никуда не исчезнут. Их можно продать или сдавать в аренду. За эти деньги жить на пенсии.

Также государство должно снизить до минимума налоги. Тогда люди смогут больше сберегать.

Какими должны быть налоги?

— На уровне 10 процентов с минимальной зарплаты. Сегодня единый социальный взнос составляет 22 процента. Нужно понимать, что в один момент снизить налоги для всех не удастся. Это лучше делать постепенно. Прежде всего снизить для малого и части среднего бизнеса. Для крупных и средних предприятий можно ежегодно взносы уменьшать на 1 процент. Тем, кому сейчас за 50 лет, нужно позволить пользоваться всеми преимуществами старой пенсионной системы. Им будут выплачивать пенсию из тех налогов, которые продолжат поступать в Пенсионный фонд. Все остальные будут платить минимальные взносы и при этом смогут откладывать себе средства на пенсию. Иначе, кроме мизерных выплат от государства, ничего не получат. Так за 15-20 лет сможем сбалансировать пенсионную систему. Конечно, она останется дефицитной. Но недостаток средств можно будет покрыть за счет госбюджета.

За счет чего можно увеличить выплаты нынешним пенсионерам?

— Если человек имел небольшую официальную зарплату, не стоит рассчитывать на достойную пенсию. Он платил маленькие взносы в Пенсионный фонд. С другой стороны, людям нужно честно сказать — ничего, кроме гарантированного минимума, в солидарной системе вы не получите.

Правда, пенсионерам действительно помогли в 2017 году, когда размер пенсии привязали к уровню инфляции и росту средней заработной платы по стране. Теперь выплаты ежегодно должны индексировать.