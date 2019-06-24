Работают не больше 8 часов

- Сосед три года подряд ездил на работу в Швецию. Работал с деревом, собирал мебель, возводил дома. Предложил поехать с ним, - рассказывает 27-летний Роман Витковский из города Копычинцы Тернопольской области.

- Дома я перебивался заработками. Плитку клал, на огородах людям помогал. Поэтому согласился. Жили с соседом в однокомнатной квартире на окраине Стокгольма. Платили 12 тысяч шведских крон в месяц - 32,5 тысячи гривен. Еще почти 14 тысяч гривен тратили на продукты. Например, хлеб там стоит 40-70. Работали на строительстве. Заливали фундаменты под дома, мостили дворы. Во второй раз поехал в Швецию весной 2018-го работать маляром. До сих пор в этой профессии. Крашу частные дома на материковой части и островах. Здесь престижно строить жилье на берегу моря или озер. Чем ближе участок к воде, тем дороже стоит. Шведы любят дерево, его запах, структуру. Поэтому и строят жилье из срубов или каркасные, потом обивают деревянными досками. От рабочих требуют, чтобы их дважды покрывали краской и палубным лаком. Красим обычными кистями. Потому что только так можно подчеркнуть структуру дерева. Для фасадов выбирают бледно-красный, серый, кофейный или бежевый цвета. Оконные рамы, двери - белого цвета. Не видел, чтобы брали яркие краски, как у нас. В Швеции это считается безвкусицей. Крышу укрывают черепицей или рубероидом. Большие средства вкладывают в дизайн двора.

За час работы платят от 80 до 120 крон (215-230 грн. - ГПУ). Работать можно только 8 часов в день, с перерывом на обед. Если рабочие задерживаются дольше, соседи сообщат в полицию. В общем шведы приветливые. Здороваются с незнакомцами. За три месяца чистыми удается заработать 5-6 тысяч долларов. На эти деньги зимую в Украине до следующего сезона. В этом году весь заработок потрачу на свадьбу.