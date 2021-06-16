Прожиточный минимум привяжут к средней зарплате

Прожиточный минимум в Украине планируют привязать к средней зарплате. Верховная Рада в начале июня поддержала в первом чтении соответствующий законопроект.

В этом году он должен составлять не менее 40% средней зарплаты. Это минимальная сумма для одного человека в месяц. Ежегодно показатель будет расти на 1%. За 10 лет достигнет 50% средней зарплаты. Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев будет превышать на 10% утвержденный, Кабмин должен будет его пересмотреть.

Средняя зарплата в апреле этого года составила 13 543 грн, по данным Госкомстата. Прожиточный минимум с 1 января рассчитан на уровне 2270 грн. С 1 июля должен возрасти до 2379, с 1 декабря - до 2481 грн. Этот показатель в Украине используют для расчета минимальной пенсии по возрасту, социальной помощи малообеспеченным семьям, должностных окладов, размеров ставок судебного сбора, штрафов, алиментов.

- Средняя зарплата - это условный показатель. Он не может быть ориентиром для прожиточного минимума, - говорит экономист 43-летний Алексей Кущ. - Его рассчитывают по зарплатам штатных работников. Их в Украине 7 миллионов из 24 миллионов человек трудоспособного возраста. Это показатель ни о чем. Золотой стандарт социальной политики - когда прожиточный минимум равняется минимальной пенсии, зарплате и не облагаемому налогом минимуму доходов граждан. Например, минимальная зарплата составляет 6 тысяч гривен. Тогда прожиточный минимум - такая же сумма минус налоги. Такой должна быть и минимальная пенсия. Но в Украине эта социальная модель разбалансирована. Прожиточный минимум рассчитывается в бюджете, он составляет чуть более 2 тысяч гривен. Нужно привязать прожиточный минимум именно к минимальной зарплате. Если вычислять по формуле, которую предлагают депутаты, то он возрастет до 5 тысяч гривен.

- У Всемирного банка есть показатель - 2 доллара в день. Это предел крайней бедности. А понятие прожиточный минимум в мировой экономической практике нет, - говорит 45-летний Глеб Вышлинский, директор Центра экономической стратегии.

- В Украине многое привязано к минимальной зарплате и не облагаемому налогом минимуму доходов граждан. Последний когда-то установили на уровне 17 гривен. До сих пор не пересматривали. Правильно было бы определить размеры штрафов, пособий, алиментов в определенных суммах. Прописать в законах механизм их пересмотра, учитывая инфляцию. Минимальная зарплата реально работает как минимальный объем оплаты труда за месяц, который должны выдавать работодатели. Но повышать ее дальше пока не стоит. В прошлом году уже увеличили на 30 процентов. Если снова так сделать - это приведет к инфляции, увольнениям части работников. Потому что государство начнет требовать платить больше, чем могут работодатели.