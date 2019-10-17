"Прожиточный минимум должен быть не менее пяти тысяч гривен"

Правительство планирует отвязать от прожиточного минимума 150 видов социальных выплат. Это не будет касаться пенсий и пособий малоимущим. Они будут расти каждый раз после пересчета прожиточного минимума, говорят в Министерстве социальной политики. Другие выплаты хотят устанавливать в абсолютных цифрах. Их размер будут пересматривать при принятии госбюджета.

- Власти надо проводить эффективную социальную политику. Пока у нас экономически необоснованный размер прожиточного минимума. Привязанные к нему социальные выплаты устанавливаются в соответствии с возможностями госбюджета, а не реальных потребностей населения, — говорит финансовый эксперт Алексей КУЩ, 43 года.

Какой прожиточный минимум нужен в Украине?

— Сейчас имеем три вида прожиточных минимумов. Первый — тот, что применяют в бюджете для расчета соцвыплат и стандартов. Второй — определяет государственная статистика. Сегодня составляет 1936 гривен. Третий — определяется экспертным путем, исходя из анализа экономики. Имеем колоссальный разрыв между тремя показателями. Правительство в проекте бюджета на 2020 год поставило цель достичь прожиточного минимума на уровне 4200 гривен. Даже такой показатель не соответствует потребностям людей. Он должен составлять не менее 5 тысяч гривен.

Стоит ли социальные выплаты отвязывать от него?

- Каждый гражданин должен получать не менее реального прожиточного минимума. Однако средств на это у государства пока нет. Сокращение стандартов ни к чему хорошему не ведет. В первую очередь, проигрывают люди, претендующие на минимальные соцвыплаты.

В стране несколько лет тому назад запустили пенсионную реформу. Главную роль будет играть страховой стаж. До 2028-го минимальный составит 35 лет. Если учесть безработицу 1990-х, последние экономические кризисы, то накопить столько стажа удастся не всем. Кто не достигнет соответствующего показателя в 65 лет — не сможет претендовать на пенсию. Тогда будут начислять минимальную социальную выплату. Каждый год таких людей будет становиться больше за счет тех, кто сейчас работает неофициально или за рубежом. Придется искать дополнительные средства.

Если минимальную социальную выплату отвяжут от прожиточного минимума, необходимость в ее пересчете отпадет. Ежегодно удастся экономить миллиарды гривен. Сегодня пенсионеры без необходимого страхового стажа получают менее 2 тысяч гривен.

Минимальная зарплата сейчас на уровне 4173 гривны, пенсия — 1564. Сколько на самом деле должны составлять выплаты?

— Надо исходить из показателя Организации Объединенных Наций. В соответствии с ним, в странах Восточной и Центральной Европы человеку в день необходимо около 5 долларов. То есть 150 долларов или 3700 гривен в месяц. Это и есть минимальная социальная выплата. Она обеспечивает исключительно физиологические потребности. Не предусматривает затраты на лечение, отдых и саморазвитие. Иначе гражданин должен получать не меньше 4500-5000 гривен в месяц.