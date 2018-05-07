"Прораб сказал: руководство не хочет видеть на работе украинцев"

 
Ексклюзивы
1/5
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 495
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 405
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2268
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 9432
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1233
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1440
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 243
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7389
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
&quot;Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше&quot;
"Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше"
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5328
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4644
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6156
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 234
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 05:55

"Прораб сказал: руководство не хочет видеть на работе украинцев"

  Комментировать
 

- Ездил на заработки в Польшу, Германию. Вернулся снова в Россию, - рассказывает 47-летний Сергей Лотов из города Ирпень Киевской области. По специальности - строитель.

- Работаю с февраля на строительстве крупных торговых центров в Москве. Возглавляю бригаду, в которой украинцы, белорусы, таджики. В Германии закончил специальные курсы по заливке полов для торговых центров и складов. Заплатил тысячу евро. Имею международный сертификат. Работаем без выходных по 12 часов. Только в воскресенье сокращенный рабочий день. Начинаем в шесть утра. Получаю зарплату 2000 долларов. Столько же можно заработать на стройке в Израиле или США, - говорит Сергей Гармаш.

Всего на заработки в Россию езжу 10 лет. Сначала работал в Магадане, возводили жилые дома. Потом - в Тюмени, Краснодарском крае, Москве. Когда началась война, российские работодатели трижды пересматривали расценки на работу. Хуже всего было в 2014-2015 годах. Тогда зарплата с тысячи долларов упала до 300-500. Прораб сказал - руководство не хочет видеть на работе украинцев. Многие из наших тогда подали документы на гражданство России. Так решили проблему.

Я вернулся домой. Уехал на заработки в Польшу. Работал девять месяцев. За это время понял, что не могу там быть. Всю жизнь говорил на русском. А их язык больше напоминает украинский суржик. Работы обещали много. А как пришлось - то погода не позволяет, то праздники. Из положительного - легальное оформление. На строительстве мне выдали форму, обувь. Сделали медицинскую страховку и банковскую карточку. В конце года пришло сообщение, что за меня работодатель уплатил налоги. Поэтому это время зачислят в пенсионный стаж. Еще понравилось жилье. Иностранцам предлагают приличные номера в хостелах. За 100 долларов снимали комнату на двоих. В хостеле была стиральная машина, на кухне - посудомойка, микроволновка. В России такого нет.

В Германии на стройке получал 2000 долларов. Но жизнь там дорогая. Продукты обходились в 500-600 долларов. Мы жили бесплатно в каком-то вагончике. Можно было снять квартиру. Но тогда платили бы по 300 долларов с человека. Попал в бригаду, которую возглавлял украинец. Он переехал жить за границу. Постоянно придумывал какие-то штрафы. Из плюсов - записал нас на бесплатные курсы немецкого. Нашел строительные курсы, после которых получили международные сертификаты.

- В декабре прошлого года мне в "Вайбер" написал прораб из России. Я у него работал раньше. Пояснил, что готов взять снова на работу. Потому что не хватает специалистов. Обещал поселить бесплатно в квартире, хорошую зарплату. Я посоветовался с женой и уехал, - продолжает Сергей Лотов.

- Чтобы обойти разрешение на работу, пересекал границу с гостевым приглашением. Его предоставил прораб. Он встретил на вокзале. В России много строят. Сейчас строим новый офис для нефтяной компании. Следующий объект - на окраине Москвы. Там ждут, когда наша бригада освободится.

Мне дали в служебное пользование однокомнатную квартиру. Плачу только за коммунальные. В марте в Москву перебралась жена. Устроил ее на мебельную фирму. Она раскладывает по коробочках заклепки, шурупы для мебели. Помогает оформлять заказ в интернет-магазине. Получает тысячу долларов. В Ирпене работала в хлебном киоске, платили 4000 гривен.

На строительстве меня оформили официально. Работодатель помог с документами. На фирме работают еще 18 украинцев. Половина - нелегально. Отличие с Польшей, что в России до сих пор можно решить вопрос за взятки. За 500 долларов инспектор по труду закрывает глаза на неоформленных работников.

В Россию часто едут работать нянями, домохозяйками, работниками теплиц, официантами, косметологами и парикмахерами. Нужны также специалисты с высшим образованием. Ищут дизайнеров, программистов, переводчиков.

- Переехал в Москву в конце прошлого года. Работу нашел по объявлению в интернете, - рассказывает 29-летний Алексей Синюха из Киева. Был дизайнером в глянцевом журнале. - Раньше в России никогда не бывал. Послал резюме по приколу в московское рекламное агентство. Мои работы им понравились, пригласили на собеседование. Когда озвучили зарплату - сразу согласился. Имею 3000 долларов. Дома за подобную работу получал 500 Фирма снимает жилье, предоставляет служебный автомобиль. После переезда с родственниками почти не общаюсь. Мать не одобрила мое решение, потому что работаю на оккупантов.

Я теперь дорого одеваюсь, хожу в ночные клубы. Могу поехать на отдых. На депозит ежемесячно откладываю 800-1200 долларов. Собираю на собственное жилье где-то под Москвой. В российской столице высокие зарплаты. В других регионах за такую работу платят вдвое меньше.

Ирина Решетняк год ждет зарплату

- В прошлом году работала в Сочи. Подруга помогла устроиться, - рассказывает 34-летняя Ирина Решетняк, повар-кондитер из Харькова.

- Должна была получать 800 долларов в месяц. Работала при отеле. Рабочий день длился 16 часов. Владельцы раздали всем работникам карточки и пообещали сбросить на них зарплату в конце сезона. Согласились, потому что сразу придет крупная сумма. Тем более, дополнительных расходов не было. Предоставляли бесплатно жилье, питание. Работала на российском курорте с мая по сентябрь. Когда ехала домой, уточнила у директора о зарплате. Обещал перечислить в конце месяца. Ждала до декабря. Когда ничего не получила, позвонила в отель. Там ответили, что у них изменилось руководство. Хотела подавать в суд. Но оказалось, что карточки, которые нам выдали - недействительны. Официально мы оформлены на работу не были. Четыре месяца работала за еду.

Автор: Валерія АВРАМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Прораб сказал: руководство не хочет видеть на работе украинцев"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

Самое читаемое
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 45654
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 33482
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 32806
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 31272
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 24458
Больше всего комментируют
67
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2671
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua