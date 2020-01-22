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четверг, 23 января 2020 00:55

Предпринимателям разрешили снимать деньги для собственных нужд

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Национальный банк отменил запрет снимать средства со счетов ФЛП для собственных нужд. Его ввели 13 января. В НБУ объяснили, что сначала предприниматели должны заплатить все налоги. Затем смогут использовать средства для личных целей. Через три дня ограничение отменили. Мол, этот вопрос должна контролировать налоговая служба.

— Нацбанк попытался запретить предпринимателям снимать денежные средства для собственных нужд в рамках своих полномочий по финансовому мониторингу, — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. — У каждого ФЛП есть два счета — предпринимателя и клиента банка. Чтобы снять деньги с первого, регулятор предлагал вносить данные об уплате налогов. Это усложнило бы работу фиктивных ФЛП. Последние регистрируют на подставных лиц или потерянные документы. Правда, ограничение на снятие наличных предпринимателями для собственных нужд действует с 2003 года. Проблема в том, что норму в законодательстве имеем, а механизма ее выполнения-нет. Банк контролирует средства, пока они находятся на счету. Предприниматели могут снять деньги якобы на нужды бизнеса, а потратить куда угодно. Банки не отслеживают такие операции. В свою очередь предприниматели не предоставляют документы, что будет дальше с деньгами.

— Возможности для злоупотреблений заложены в самой системе организации ФЛП. Поэтому не удивительно, что часть мелких предприятий используют как механизм легализации средств. Нацбанк попытался решить эту проблему. Классифицировать предпринимателей, которые снимают наличные для коммерческих и личных потребностей, — говорит экономист Борис Кушнирук, 53 года. — Конечно, запрет регулятора предприниматели восприняли болезненно. Чтобы не провоцировать социальное напряжение, НБУ решил отказаться от него. К этому вопросу придется снова возвращаться. Искать более приемлемую модель.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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