— По образованию я техник-технолог швейного производства и экономист. Но никогда не работала по специальности. Во время второго декрета захотела заниматься чем-то творческим. Пробовала витражную роспись, масляные краски, шерсть валяла. Смотрела в интернете ролики, создавала что-то свое. Больше всего увлекла роспись шелка в технике батик. Первый шарф подарила свекрови, — говорит 42-летняя Светлана Рыбалко из Донецка. Переехала с мужем и двумя детьми в город Ирпень Киевской области.

— Шелк, который есть в магазинах, не годится для росписи. Его обрабатывают дополнительными веществами. Поэтому такую ткань надо постирать и погладить перед работой. Заказываю шелк для батика в американских магазинах. Продают рулонами по 50 и 100 метров. Нужны еще специальные краски. Стоят 100-250 гривен за один цвет. Беру кисти из натуральных материалов, ими рисовать удобнее.

На один шелковый платок размером 90 на 90 сантиметров могу потратить несколько месяцев. Их чаще всего заказывают. Если надо быстрее сделать, использую технику "узелкового батика". Следует свернуть ткань в узел, залить краской. Цвета на платке будут будто перетекать друг в друга. Много времени занимает разработка эскизов. Как-то попросили нарисовать на платке сюжеты из "Мастера и Маргариты" Булгакова. Перечитала книгу, чтобы лучше понять. Также искала в интернете рисунки по теме, что-то сама дорисовывала. Заказывали украсить шелковое платье. Надо было нарисовать крыло бабочки.

Нахожу новых клиентов преимущественно через соцсети. 20 процентов заказов — из Украины. Также покупают из США, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Австралии. Не хожу на выставки, ярмарки. Они все платные. Нет уверенности, что продам что-то. Шелковые платки довольно дорогие — от 20 долларов. Если много мелких деталей, стоимость может быть 100-150 долларов. А на ярмарках люди покупают в основном дешевые вещи, гривен за 200. Хочу создать коллекцию платков в одном стиле. Также думаю печатать на шелке собственные оригинальные рисунки. Тогда цены стали бы доступнее.

Не могу сказать, что для меня батик — это основной бизнес. Больше интересует творческая сторона. Долгое время пришлось работать на кухне. Для мастерской не было места в съемной квартире. Год тому назад приобрели дом в Ирпене. Обустроила кабинет в комнате на 12 "квадратов".

Шелковый платок прослужит долго, если его стирать осторожно, не использовать агрессивные мыльные средства. Недавно обратилась клиентка, которой разрисовала платок 10 лет тому назад. Она его до сих пор носит.