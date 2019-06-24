Подать документы стоит 500 евро

- Среди украинцев популярна работа в скандинавских странах. Там высокий уровень жизни и оплата труда, - говорит 42-летний Василий Воскобойник, президент Ассоциации международного трудоустройства.

- Только подать документы для выезда на работу стоит 500 евро. Никто не гарантирует, что получите разрешение. Этим пользуются мошенники. Выманивают деньги у людей, а потом исчезают.

Большинство вакансий в интернете - нелегальная работа. Например, сбор черники в Финляндии. Любой может самостоятельно приехать в эту страну. Пойти в лес, собрать и сдать чернику на приемном пункте. За это получить деньги. Разрешение на работу не надо. Но в таком случае человек не имеет никакой социальной защиты и гарантированной зарплаты.

Чтобы официально устроиться на работу в скандинавских странах, требуется высокий уровень квалификации. Также - знать хотя бы английский язык. Конкуренция на скандинавском рынке труда огромна. Туда едут работать немцы, поляки, болгары, венгры.