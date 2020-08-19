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четверг, 20 августа 2020 00:55

Плантация голубики обошлась в 200 тысяч гривен

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- Прежде чем начать выращивать ягоды, исследовал рынок. Оказалось, что малины и смородины достаточно. Крыжовником сложно заниматься. А вот голубика - новая для украинского рынка, популярная, - рассказывает фермер Ярослав Мовчун, 37 лет, из Житомирщины.

Засадили сначала участок 0,6 гектара. Сейчас есть 4. Часть земли под голубику. Остальные - под малину и сад. Закладка плантации голубики и ее содержание вначале обошлась где-то в 200 тысяч гривен. Ежегодно сумма на обслуживание полей растет. Никогда не занимался агробизнесом. Все процессы осваивал постепенно. Поэтому наделал ошибок. Многому научился сам. Постоянно посещаю семинары и конференции, обмениваюсь опытом с коллегами из Канады и Нидерландов, Беларуси. Много читаю литературы. Агрономов нанимаю, когда есть необходимость.

В сезон работаем на полях семьей и нанимаем нескольких работников. Процесс довел до автоматизма. С отцом создали специальную систему полива, которой можно управлять через планшет. Это не только экономит воду, но и улучшает уход за растениями. Также разработали специальный комбайн для сбора ягод. Это упростило работу на плантациях. Много усилий потратили на борьбу с птицами. Перепробовали разные способы отпугивания. В результате вывели формулу "3 в 1" - используем акустический отпугиватель типа "Коршун", отпугиватель-макет в виде воздушного змея и пленку из старых видеокассет. Каждые 3 метра вбили колья и обмотали кусты, как паутиной. За три недели существования этой конструкции птицы не повредили ни одной ягоды.

В этом году сезон начался позже. Килограмм голубики фермер продает по 350-400 грн.

- В первый год снизили цену на голубику вдвое. Также доставляли заказ клиентам на дом. Создали сайт. Нас начали узнавать. Избыток ягод перерабатываем на джемы и соусы, - добавляет Ярослав Мовчун.

3000 гектаров занято плантациями голубики в Украине. Эксперты прогнозируют, что в течение следующих 5 лет площади под эту ягоду вырастут втрое. В прошлом году фермеры собрали 6 тыс. т голубики. В этом году прогнозируют меньший урожай - максимум 4,2 тыс. т. Плантации пострадали от заморозков весной.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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