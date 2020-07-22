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четверг, 23 июля 2020 05:31

Планировали запретить продавать недвижимость без риелторов

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Законопроект "О риелторской деятельности в Украине" нарушает конституционные права украинцев, заявило Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции. Провели экспертизу документа.

Этот законопроект 26 июня Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал вынести на рассмотрение Верховной Рады. Также принять за основу в первом чтении. Там речь идет о запрете покупать, продавать или арендовать недвижимость без риелторов. Депутаты объясняют, что таким образом хотели вывести отрасль из "тени".

Планировали обязать риелторов вносить информацию о договорах в Единую информационную базу. Она будет публична и доступна онлайн. Также специалистам придется проводить паспортизацию объектов. Без последней владельцы не смогут прорекламировать и продать жилье. За невыполнение требования грозит штраф 47,2 тыс. грн. Риелторы должны проходить подготовку и сдавать квалификационный экзамен.

— Предлагают создать базу данных, которую будут наполнять большим количеством частной и чувствительной информации. Это будут делать уполномоченные лица, среди которых и риелторы, — говорит 49-летний Эдуард Бразас из Ассоциации специалистов по недвижимости. — Это коррупционная схема, которая выгодна нескольким крупным компаниям и отдельным лицам. Ищут способы, чтобы каждый гражданин кому-то что-то заплатил с операции с недвижимостью. В то же время крупнейшие ассоциации риелторов уже два года работают с Фондом госимущества над законом, который регулирует риелторскую деятельность. Текст этого закона проходит согласование в министерствах. Некоторые положения внезапно появившегося в Верховной Раде законопроекта противоречат европейским стандартам деятельности агентств недвижимости.

В мире нет страны, где услуги риелторов обязательны. Это рыночные отношения. Человек самостоятельно выбирает, как совершать сделки с недвижимостью. В Украине цены на жилье регулируются спросом и предложением. Сегодня недвижимость - недефицитный товар. Однако, если операции по недвижимости делать сложными, то сделок станет меньше. Тогда жилье может подорожать.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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