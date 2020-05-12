Овощи отправляют по почте

Пять фермеров с Херсонщины объединились во время карантина, чтобы сбывать свою продукцию. Выращивают спаржу, зелень, редиску, картофель, помидоры, клубнику. Также изготавливают сыры.

— Сначала хотели помочь фермеру, который выращивает спаржу и зелень. Ему надо было сбыть куда-то продукцию. Решили начать продавать через интернет. Но людей небольшой ассортимент не заинтересовал. Предложили другим фермерам с Херсонщины добавить на сайт свои овощи и зелень, — рассказывает 30-летняя Елена Синюк из организации "Земля Таврии". Обучают фермеров. - Когда добавились производители картофеля, редиски, томатов, заказов стало больше.

Рассчитывали, что основными клиентами будут жители Херсона и области. Но начали получать заказы и из других регионов.

- Отправляли посылки по почте. Клиенты довольны качеством продуктов. Выставляли фото в соцсетях. Писали, что так поддерживают отечественных фермеров. После этого пошел шквал заказов, — говорит Елена. — 1 мая получили 200 звонков. Поняли, что не справимся с таким количеством. Поэтому временно прекратили принимать их. Взяли паузу, чтобы адаптировать сайт, сделать автоматическое подтверждение заказов. Больше всего продаем овощей и зелени в Киев.