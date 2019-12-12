Нужно переходить на почасовую оплату труда

- Новый Трудовой кодекс будет защищать права работников. Слухи об обязательном 12-часовом рабочем дне, сокращении срока больничных, возможности увольнять беременных и работников в декрете - ложные. Наоборот предлагаем увеличить сроки отпуска за свой счет до 30 дней. Расширить права женщин в декрете, лиц с ограниченными возможностями и людей предпенсионного возраста, - заявил 44-летний Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Проект нового Трудового кодекса Верховная Рада приняла в первом чтении в 2015 году. Затем создали рабочую группу, которая должна была доработать документ. Было внесено много поправок. Работу завершили в 2017 году. Президент Владимир Зеленский требует от парламента принять новый кодекс до 1 января 2020 года.

- Сейчас мы пользуемся латанным-перелатанным советским Трудовым кодексом. Многие его положения противоречат друг другу. Согласно одному - работника надо наказать, по другому - выплатить ему премию. Новый кодекс начали разрабатывать еще в 1990-м. Однако документ до сих пор не приняли. Это вопрос не столько экономический, как социально-политический. За смену Трудового кодекса боялись браться все предыдущие власти. Сомневаюсь, что и нынешняя решится, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

- Существующий Трудовой кодекс Украине не подходит. Его писали под профсоюзы, которые сегодня наоборот надо уничтожать. Они не защищают права рабочих, а занимаются рейдерством. Во-вторых, документ не учитывает существования безработицы, рыночных отношений между работником и работодателем. В европейских странах все построено на договорах. Стороны подписывают контракт, где четко прописано, сколько часов должен работать человек, какую зарплату будет получать, за что его могут уволить. Бывают случаи, когда занятость составляет 2 часа в неделю. Если работнику придется задержаться хотя бы на 45 минут, компания обязана оплатить это время. То есть существует четкая почасовая оплата труда. Люди рассчитывают свое время и заработки. Могут одновременно работать на нескольких работах, иметь неплохие деньги. У нас работник сидит в офисе 8 часов, даже если работы нет. Надо отходить от традиционного графика. Вводить почасовую оплату труда.

Наибольшие проблемы - принять на работу и уволить. В Кодексе не хватает четких правил на этот счет. Работники и работодатели имеют множество льгот. Чтобы не было вопросов, нужно подписывать контракт. Тогда человек будет знать свои права, обязанности, уровень заработной платы. Кроме того, будет понимать, в каких случаях может потерять работу. Например, сейчас работника нельзя уволить, если он находится на больничном. Классика жанра. Работодатель по объективным причинам решает попрощаться с человеком. А тот покупает липовый больничный и через суд восстанавливается в должности. Это можно сделать даже через год после того, как ушел с работы. За женщиной, которая уходит в декретный отпуск, должно сохраняться рабочее место. На практике это работает на государственной службе. С частными компаниями сложнее. За три года они могут несколько раз закрыться, сменить формат деятельности. Бывают случаи, когда вернуть человека после декрета на ту же должность просто невозможно. Чтобы избежать проблем, иногда работодатели просят беременных уволиться по собственному желанию. Потому этот пункт тоже требует изменений. Поскольку в условиях рынка не работает. Можно прописать - если через три года предприятие и должность будут существовать, то работница имеет приоритетное право на работу.

Еще один вопрос - сроки отпусков. Однозначного ответа нет, надо ли их увеличивать. В Украине он длится 24 дня. В Японии, Южной Корее отдыхают 12 дней. В Европе - 18. В США в каждом штате свои сроки. В то же время больничные – это, однозначно, советский пережиток. В мире все расходы, связанные с болезнями, возмещает страховая компания, а не государство.

- Главная проблема - Трудовой кодекс фактически никто не соблюдает. Нужны механизмы, чтобы обеспечить выполнение уже существующих норм, - говорит 31-летняя Юлия Дрожжина из экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

- С другой стороны, Трудовой кодекс должен отражать реалии современного рынка труда. Поэтому нужен новый документ. Сегодня работник элементарно не знает, куда обращаться, если его права нарушили. Или понимает, что это сложный бюрократический процесс и добиться успеха маловероятно. Надо создавать соответствующие инстанции. Наделять Государственную службу по труду практическим, а не только юридическим функционалом. Кроме того, необходимо осовременивание форм занятости. Это гибкий график работы, надомный труд, сезонные работы. Многие люди не работают с привязкой к офису. Это надо законодательно закрепить.

Бизнес жалуется, что сегодня взять официально на работу работника - это все равно, что усыновить его. Процедура увольнения по инициативе работодателя настолько сложна, что легче не трудоустраивать вообще. В Трудовом кодексе стоит прописать случаи и условия, при которых работодатель может уволить работника. С другой стороны, есть инициатива ввести тестирование работников на соответствие должности. Это хорошее решение. Но нужно прописать, как часто должны проходить аттестации, какие органы их будут контролировать. Иначе не исключены злоупотребления.

69 процентов украинцев начинают работать до 20 лет. Это связано с желанием иметь собственный доход и возможностью набраться опыта, свидетельствует исследование ОLХ. 40% граждан находит работу через друзей или знакомых. Почти каждому пятому трудоустроиться помогают родители. Еще 18% лиц прислушиваются к советам преподавателей и ищут работу на ярмарках вакансий. Следят за объявлениями о работе в интернете и газетах 13% опрошенных. Работникам в начале карьеры в этом году в основном платили 9 тыс. грн.