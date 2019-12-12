Нужно переходить на почасовую оплату труда

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 450
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 315
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2574
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 7983
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1953
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4806
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 450
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2124
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10494
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2817
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 189
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 00:45

Нужно переходить на почасовую оплату труда

  Комментировать
 

- Новый Трудовой кодекс будет защищать права работников. Слухи об обязательном 12-часовом рабочем дне, сокращении срока больничных, возможности увольнять беременных и работников в декрете - ложные. Наоборот предлагаем увеличить сроки отпуска за свой счет до 30 дней. Расширить права женщин в декрете, лиц с ограниченными возможностями и людей предпенсионного возраста, - заявил 44-летний Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Проект нового Трудового кодекса Верховная Рада приняла в первом чтении в 2015 году. Затем создали рабочую группу, которая должна была доработать документ. Было внесено много поправок. Работу завершили в 2017 году. Президент Владимир Зеленский требует от парламента принять новый кодекс до 1 января 2020 года.

- Сейчас мы пользуемся латанным-перелатанным советским Трудовым кодексом. Многие его положения противоречат друг другу. Согласно одному - работника надо наказать, по другому - выплатить ему премию. Новый кодекс начали разрабатывать еще в 1990-м. Однако документ до сих пор не приняли. Это вопрос не столько экономический, как социально-политический. За смену Трудового кодекса боялись браться все предыдущие власти. Сомневаюсь, что и нынешняя решится, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

- Существующий Трудовой кодекс Украине не подходит. Его писали под профсоюзы, которые сегодня наоборот надо уничтожать. Они не защищают права рабочих, а занимаются рейдерством. Во-вторых, документ не учитывает существования безработицы, рыночных отношений между работником и работодателем. В европейских странах все построено на договорах. Стороны подписывают контракт, где четко прописано, сколько часов должен работать человек, какую зарплату будет получать, за что его могут уволить. Бывают случаи, когда занятость составляет 2 часа в неделю. Если работнику придется задержаться хотя бы на 45 минут, компания обязана оплатить это время. То есть существует четкая почасовая оплата труда. Люди рассчитывают свое время и заработки. Могут одновременно работать на нескольких работах, иметь неплохие деньги. У нас работник сидит в офисе 8 часов, даже если работы нет. Надо отходить от традиционного графика. Вводить почасовую оплату труда.

Наибольшие проблемы - принять на работу и уволить. В Кодексе не хватает четких правил на этот счет. Работники и работодатели имеют множество льгот. Чтобы не было вопросов, нужно подписывать контракт. Тогда человек будет знать свои права, обязанности, уровень заработной платы. Кроме того, будет понимать, в каких случаях может потерять работу. Например, сейчас работника нельзя уволить, если он находится на больничном. Классика жанра. Работодатель по объективным причинам решает попрощаться с человеком. А тот покупает липовый больничный и через суд восстанавливается в должности. Это можно сделать даже через год после того, как ушел с работы. За женщиной, которая уходит в декретный отпуск, должно сохраняться рабочее место. На практике это работает на государственной службе. С частными компаниями сложнее. За три года они могут несколько раз закрыться, сменить формат деятельности. Бывают случаи, когда вернуть человека после декрета на ту же должность просто невозможно. Чтобы избежать проблем, иногда работодатели просят беременных уволиться по собственному желанию. Потому этот пункт тоже требует изменений. Поскольку в условиях рынка не работает. Можно прописать - если через три года предприятие и должность будут существовать, то работница имеет приоритетное право на работу.

Еще один вопрос - сроки отпусков. Однозначного ответа нет, надо ли их увеличивать. В Украине он длится 24 дня. В Японии, Южной Корее отдыхают 12 дней. В Европе - 18. В США в каждом штате свои сроки. В то же время больничные – это, однозначно, советский пережиток. В мире все расходы, связанные с болезнями, возмещает страховая компания, а не государство.

- Главная проблема - Трудовой кодекс фактически никто не соблюдает. Нужны механизмы, чтобы обеспечить выполнение уже существующих норм, - говорит 31-летняя Юлия Дрожжина из экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

- С другой стороны, Трудовой кодекс должен отражать реалии современного рынка труда. Поэтому нужен новый документ. Сегодня работник элементарно не знает, куда обращаться, если его права нарушили. Или понимает, что это сложный бюрократический процесс и добиться успеха маловероятно. Надо создавать соответствующие инстанции. Наделять Государственную службу по труду практическим, а не только юридическим функционалом. Кроме того, необходимо осовременивание форм занятости. Это гибкий график работы, надомный труд, сезонные работы. Многие люди не работают с привязкой к офису. Это надо законодательно закрепить.

Бизнес жалуется, что сегодня взять официально на работу работника - это все равно, что усыновить его. Процедура увольнения по инициативе работодателя настолько сложна, что легче не трудоустраивать вообще. В Трудовом кодексе стоит прописать случаи и условия, при которых работодатель может уволить работника. С другой стороны, есть инициатива ввести тестирование работников на соответствие должности. Это хорошее решение. Но нужно прописать, как часто должны проходить аттестации, какие органы их будут контролировать. Иначе не исключены злоупотребления.

69 процентов украинцев начинают работать до 20 лет. Это связано с желанием иметь собственный доход и возможностью набраться опыта, свидетельствует исследование ОLХ. 40% граждан находит работу через друзей или знакомых. Почти каждому пятому трудоустроиться помогают родители. Еще 18% лиц прислушиваются к советам преподавателей и ищут работу на ярмарках вакансий. Следят за объявлениями о работе в интернете и газетах 13% опрошенных. Работникам в начале карьеры в этом году в основном платили 9 тыс. грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нужно переходить на почасовую оплату труда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 67663
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 30340
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 11781
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 11421
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 10746
Деньги
Рабочую неделю можно сократить
Рабочую неделю можно сократить
Перепробовал более 50 видов растений
Перепробовал более 50 видов растений Просмотров: 216
Завезли рекордное количество белорусской картошки
Завезли рекордное количество белорусской картошки Просмотров: 324
"Сначала хранил товар в собственном холодильнике. Сам работал курьером"
"Сначала хранил товар в собственном холодильнике. Сам работал курьером" Просмотров: 72
Небольшому кафе надо собрать сотни бумажек
Небольшому кафе надо собрать сотни бумажек Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 748
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua