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четверг, 03 сентября 2020 00:55

"Нет ажиотажа, как обычно бывало в начале сентября"

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В Киеве отдельную комнату можно арендовать в среднем за 3-4,5 тыс. грн, Харькове и Львове — за 3, в Одессе — 3,5, Днипре — 2 тыс. Такое жилье популярно среди студентов и людей, которые приезжают на работу в большие города.

В столице самый дешевый вариант предлагают за 700 грн. Это уголок в однокомнатной квартире.

- А вы откуда, родители есть? Работаете или учитесь, какой график работы? Возьмите с собой паспорт, - устраивает по телефону допрос владелица квартиры. Называется Любовью. Живет на Борщаговке.

Рядом с домом расположены рынок, три супермаркета, остановка городского транспорта. В квартире встречает соцработница, проводит в комнату. Хозяйка лежит на кровати. Над ее головой висит ручка, на которую можно опереться и встать. Говорит, что так живет последние 18 лет. Сначала случился инсульт, потом упала и сломала шейку бедра. У кровати на табуретке — тарелки с едой. Между балконом и кроватью поместился диван. На нем будет спать квартирант.

— В будни ко мне приходит социальный работник. А в субботу-воскресенье надо подогреть кушать, воды принести, судно вынести. Это минут 30 займет. Я ем раз в день. Тараканов, клопов в квартире нет. Я курю, поэтому не против, если и вы будете курить, — говорит Любовь.

По цене однокомнатной квартиры предлагают комнату в двухуровневом доме - 6500 грн с коммунальными. Рядом с домом есть пять супермаркетов, парк. До метро идти 12 мин.

— Владелица квартиры планировала здесь встретить старость с мужем. Все для себя делали. Потом муж умер, дочь уехала. А у владелицы еще дом за городом. Туда перебралась жить, — рассказывает один из квартирантов. Представляется Александром.

- В этом году на комнаты сохранился спрос, потому что некоторые учебные заведения не открыли общежития, - рассказывает 42-летний Сергей Курганов из Ассоциации специалистов по недвижимости.

- Хозяевам квартир выгоднее сдавать их покомнатно, чем полностью. Зарабатывают на 15-20 процентов больше. Особенность аренды комнат - она обычно краткосрочная, по сравнению с арендой квартир. Есть два вида помещений - с владельцами и подселением. Первые пользуются меньшим спросом. Они на 20 процентов дешевле. Чаще всего арендаторы обращают внимание на наличие водонагревателей, счетчиков, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Важно расположение дома — чтобы не тратить время и деньги на транспорт. Карантин очень повлиял на владельцев жилой недвижимости. Мы сдавали квартиру трем ребятам. Они работали бариста в кофейнях. Заведения закрылись, ребята поехали домой. Квартира осталась пустой. Но нет ажиотажа, как обычно бывало в конце августа — начале сентября. Тем, кто хочет арендовать комнату, есть из чего выбирать.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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