Нести деньги в банк стало невыгодно

В феврале снизились проценты по гривневым депозитам. Банки предлагают ставки 4-8% в год.

— Главное, чтобы экономика работала, открывались предприятия. Если этого не происходит, кредиты становятся ненужными. И депозиты также. Банкам нет смысла привлекать средства от населения, потому что они никуда не могут их вложить, — рассказывает финансовый аналитик 40-летний Алексей Лупоносов. — Реальные доходы населения в Украине много лет падают. Зарплаты увеличиваются, но за эти деньги можно купить гораздо меньше товаров, чем раньше. Проценты по депозитам уже не перекрывают инфляцию. Плюс налог на вклады уменьшает прибыль. Поэтому на сегодняшний день депозиты стали невыгодны. Но значительного оттока денег из банковской системы не будет, несмотря на низкие проценты. Часть украинцев имеет теневые прибыли, получают зарплату"в конверте". Чтобы делать дорогие покупки, в частности, авто и квартиры, надо иметь подтвержденные доходы. Они такими становятся, если человек вынимает деньги из-под матраса и кладет их на депозит в банк.

— Любая экономика опирается на склонность населения вкладывать деньги. Средства поступают в экономику в виде длинных денег, которые являются двигателем экономического развития, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ.

— В Украине нет надежных инструментов для сохранения сбережений. Валютные депозиты превратились в беспроцентное хранение денег в банке. Они ничего не приносят своему владельцу, кроме курсовой разницы. Ставки по гривневым могут колебаться в диапазоне плюс-минус 15 процентов. То есть человек может как заработать деньги, так и потерять. Поэтому получается, что для получения пассивных доходов лучшим вариантом остается приобретение недвижимости. Как следствие — цены на жилье постепенно растут.

Ранее проценты по депозитам в Украине были значительно выше, чем в Европе. Потому что риски вкладывать в нашу экономику превышали европейские. Сейчас есть ожидания, что экономическая ситуация будет достаточно неопределенная. Инвестиционная активность заморожена. Банкам некуда вкладывать деньги, кроме государственных облигаций Министерства финансов и депозитных сертификатов Нацбанка. Несколько лет тому назад на облигациях банки зарабатывали 20 процентов, а на депозитных сертификатах — 16. Сейчас — 11 и 5 процентов соответственно. Кредитов финучреждения выдают мало. Поэтому нет нужды в дорогих депозитах, ставки пошли вниз.

Гривневые депозиты могут подорожать на короткий срок. Например, в прошлом году инфляция составили 2,7 процента, в этом году прогнозируют 8. Возможно, депозиты под влиянием инфляции выйдут на уровень 10-12 процентов годовых. Если это произойдет, то продлится недолго.