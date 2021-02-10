Нести деньги в банк стало невыгодно

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 342
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 522
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 387
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1530
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1215
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1116
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 522
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 729
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1215
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1089
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 00:55

Нести деньги в банк стало невыгодно

  Комментировать
 

В феврале снизились проценты по гривневым депозитам. Банки предлагают ставки 4-8% в год.

— Главное, чтобы экономика работала, открывались предприятия. Если этого не происходит, кредиты становятся ненужными. И депозиты также. Банкам нет смысла привлекать средства от населения, потому что они никуда не могут их вложить, — рассказывает финансовый аналитик 40-летний Алексей Лупоносов. — Реальные доходы населения в Украине много лет падают. Зарплаты увеличиваются, но за эти деньги можно купить гораздо меньше товаров, чем раньше. Проценты по депозитам уже не перекрывают инфляцию. Плюс налог на вклады уменьшает прибыль. Поэтому на сегодняшний день депозиты стали невыгодны. Но значительного оттока денег из банковской системы не будет, несмотря на низкие проценты. Часть украинцев имеет теневые прибыли, получают зарплату"в конверте". Чтобы делать дорогие покупки, в частности, авто и квартиры, надо иметь подтвержденные доходы. Они такими становятся, если человек вынимает деньги из-под матраса и кладет их на депозит в банк.

— Любая экономика опирается на склонность населения вкладывать деньги. Средства поступают в экономику в виде длинных денег, которые являются двигателем экономического развития, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ.

— В Украине нет надежных инструментов для сохранения сбережений. Валютные депозиты превратились в беспроцентное хранение денег в банке. Они ничего не приносят своему владельцу, кроме курсовой разницы. Ставки по гривневым могут колебаться в диапазоне плюс-минус 15 процентов. То есть человек может как заработать деньги, так и потерять. Поэтому получается, что для получения пассивных доходов лучшим вариантом остается приобретение недвижимости. Как следствие — цены на жилье постепенно растут.

Ранее проценты по депозитам в Украине были значительно выше, чем в Европе. Потому что риски вкладывать в нашу экономику превышали европейские. Сейчас есть ожидания, что экономическая ситуация будет достаточно неопределенная. Инвестиционная активность заморожена. Банкам некуда вкладывать деньги, кроме государственных облигаций Министерства финансов и депозитных сертификатов Нацбанка. Несколько лет тому назад на облигациях банки зарабатывали 20 процентов, а на депозитных сертификатах — 16. Сейчас — 11 и 5 процентов соответственно. Кредитов финучреждения выдают мало. Поэтому нет нужды в дорогих депозитах, ставки пошли вниз.

Гривневые депозиты могут подорожать на короткий срок. Например, в прошлом году инфляция составили 2,7 процента, в этом году прогнозируют 8. Возможно, депозиты под влиянием инфляции выйдут на уровень 10-12 процентов годовых. Если это произойдет, то продлится недолго.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нести деньги в банк стало невыгодно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 67549
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 46729
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 32923
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 29619
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
9
 Просмотров: 17793
Деньги
На стоимость овощей влияет погода
На стоимость овощей влияет погода
Перевозчикам будут платить за километры
Перевозчикам будут платить за километры Просмотров: 2268
"Когда не было клиентов, подметали и мыли стены"
"Когда не было клиентов, подметали и мыли стены" Просмотров: 45
"В некоторых странах предлагают нулевые или отрицательные проценты по валютным депозитам"
"В некоторых странах предлагают нулевые или отрицательные проценты по валютным депозитам" Просмотров: 891
Хотят запретить переносить рабочие дни
Хотят запретить переносить рабочие дни Просмотров: 837
Больше всего комментируют
10
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
1
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Голосов: 22
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть