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четверг, 13 февраля 2020 05:56

Население продолжает нести сбережения в банки

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— Потребительские кредиты банки в среднем выдают под 35-40 процентов. Деньги на покупку авто одалживают под 18 годовых. Ипотека — 14-16 процентов. Кредиты для бизнеса 18-21, — говорит финансовый аналитик 38-летний Алексей Лупоносов.

Государственный Ощадбанк с начала года второй раз уменьшил доходность депозитов. Такая же ситуация в Приватбанке. Проценты по кредитам не изменились. Почему так?

— Банк не может выдать кредит дешевле, чем себестоимость денег. Это запрещено законом о банках и банковской деятельности. Стоимость денег определяет учетная ставка Нацбанка. Сейчас она 11 процентов. Добавляем еще 5 процентов прибыли финучреждения, комиссию. Получается, что сегодня реальная ставка по кредитам — 15-16 процентов годовых. С другой стороны, имеем временной разрыв. В прошлом году банки принимали депозиты под 15-16 процентов, кредиты выдавали под 20. Если сейчас начали брать деньги под 12-13 процентов, то через месяц-два смогут накопить определенную сумму для кредитования населения и бизнеса. Только тогда займы подешевеют.

Как с кредитами на жилье?

— В Украине невозможна ипотека под 2-3 процента, как в Европе. Конечно, они могут выдавать кредиты на жилье даже под один процент. Но за рубежом другая философия. Люди скорее будут арендовать квартиру, чем приобретут ее. Когда что-то не устраивает, быстро меняют квартиру. В Европе аренда самой простой стоит 300-500 евро. Это 8-14 тысяч гривен. Средняя зарплата — 2,5–3 тысячи евро, или 67-81 тысяча гривен. В скандинавских странах граждан мотивируют покупать собственное жилье. Предлагают компенсации.

Охотно ли украинцы несут деньги на депозиты?

— Население продолжает нести сбережения в банки, независимо от доходности вкладов. Потому что нет альтернативы. Надо же где-то хранить деньги. Сегодня хорошо работает финансовый мониторинг. Чтобы украинец сделал крупную покупку — квартиру, дом, авто, надо объяснить происхождение средств. Но достаточно полгода подержать в банке крупную сумму — и к вам не будет лишних вопросов. Финучреждения этим пользуются. Активно берут деньги под смешные проценты, которые не покрывают даже инфляцию.

Нацбанк в конце января снизил учетную ставку до 11 процентов годовых. До конца года планируют уменьшить до 7. Какими будут последствия?

— Уже сегодня имеем отрицательные — в январе недополучили 17 миллиардов гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Чтобы учетная ставка была на уровне 7 процентов, как обещает Нацбанк, должно сначала заработать производство.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
13
февраля

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