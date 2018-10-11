"Наняли адвоката, чтобы искал мужа дочки"

— Потеряли работу с мужем почти одновременно. Он работал на предприятии по ремонту сельхозтехники. В начале года попал под сокращение. Я учительствовала на четверть ставки. Тоже пришлось уйти с работы. С января до июля имели официально нулевые доходы, стояли на бирже. Теперь сказали, будут проблемы с субсидией, — рассказывает 47-летняя Ольга Куликовская из города Подгайцы на Тернопольщине.

Семья живет в частном доме на 100 "квадратов". Имеют автомобиль, которому 10 лет.

— Пользовались субсидией три года. Муж Андрей на предыдущей работе зарабатывал 6 тысяч гривен. У меня в школе зарплата была меньше 4 тысяч. Занималась дополнительно с учениками алгеброй и геометрией. Брала 50 гривен за час. Сыну Николаю — 23 года. Он студент, стипендию не получает. Зимой ежемесячно используем 10 "кубов" воды, почти 500 газа, 150 киловатт электричества. Без субсидии тратим больше 3500 гривен на коммуналку. Если добавить еще 3 тысячи на питание, газ для авто — это почти весь наш доход. Субсидия перекрывала половину расходов. Муж нашел новую работу, устроился на станцию техобслуживания. Я пока безработная. Ходила в управление социальной защиты. Вернут льготы, если позволит специальная комиссия. К нам домой придет работник собеса. Осмотрит дом, проверит документы на него. Опишет жилищные условия, мебель, бытовую технику, транспортные средства. Все документы отправит в районную администрацию. Их рассмотрит комиссия. Люди, которые проходили эту процедуру, говорили — нас могут позвать на заседание. Будут спрашивать о покупках, выезде за границу.

— В прошлом году муж поехал в Польшу. Если бы не работники поселкового совета, то, может, и дальше получали бы субсидию. А они бегом позвонили в собес. Рассказали, что он на заработках, — говорит 27-летняя Надежда Лукова из поселка Литин на Виннитчине.

— С мужем купили дом на 72 "квадрата". Газовый котел — старый, много топлива тратим. Поменять не могли, потому что дорого. Нормальный стоит 17 тысяч. Еще столько же нужно, чтобы заменить трубы и батареи. Я в декретном отпуске с сыном Иваном. Получаю 800 гривен на ребенка. Этих денег хватает сходить раз на базар. Муж поехал на заработки, чтобы заработать денег на ремонт дома, новую мебель. Работает электросварщиком. Зарабатывает 25–28 тысяч гривен. Высылает мне ежемесячно 10 тысяч. По 3 тысячи откладываю на отопление и еду. 2 тысячи отдаю на погашение кредита, который брали на утепление дома пенопластом. Остальное — на одежду, обувь. В прошлом году больше всего за газ заплатила в феврале — 3700. Чтобы сэкономить, до последнего не включаю тепло.

68-летняя Любовь Ткаченко из Черкасс живет в двухкомнатной квартире. Льготы на оплату коммунальных имела до мая.

— Теперь неизвестно, как будет. У меня прописан сын 45-летний Валентин. Живет с семьей отдельно, имеют квартиру в центре города. С женой работают. Вместе зарабатывают почти 10 тысяч гривен в месяц. Субсидию не оформляют. Мне тоже ничем не помогают, потому что учат сына. Я имею пенсию около 2 тысяч гривен, — говорит Любовь Ивановна. — Когда была субсидия, хватало на пропитание. Сестра из села сумку с продуктами иногда передает. А теперь говорят, что субсидию могут не дать из-за сына. Я выписывать его не собираюсь. Умру, а в квартиру въедут мошенники. Знаю такие случаи. Ходила в соцзащиту узнать, какие нужны документы. Ужас, что там делался. Работница сказала, что в очереди — 807 людей. Пойду через пару недель, может, будет меньше. Если не дадут субсидию, буду платить, по сколько смогу. За лето помаленьку рассчитаюсь с долгами.

— Сын с невесткой уволились с работы. Кто-то надоумил, что с их зарплатой субсидии не будет, — рассказывает 60-летняя Вера Надольная из Киева.

— Сын официально работал грузчиком, а невестка — бухгалтером. У обоих официальная зарплата была 5 тысяч гривен. Живут в частном доме возле Киева, воспитывают четырех детей. Когда имели субсидию, платили за газ 500 гривен, 2800 давало государство. Невестке советуют рожать еще детей. Мол, тогда с льготами не будет проблем. Надеюсь, что не послушает такие советы. Потому что дети — это значительно больше расходов, чем газ зимой. И точно не на сезон. Я уже предлагала им отдавать часть своей пенсии.

В октябре назначили 3800 гривен субсидии. Газ будут экономить. Будут отапливать две спальни и первый этаж. В остальных комнатах батареи выключили. Сын с невесткой устроились неофициально на работу. Она пошла на склад в интернет-магазин. Он подрабатывает водителем и грузчиком в круглосуточном магазине. Ежемесячно имеют 14 тысяч гривен дохода. Но их шестеро в семье.

— Наняли адвоката, чтобы искал мужа дочки. Они не разведены, но не живут вместе почти 30 лет. Зять ушел из семьи через месяц после рождения сына, — рассказывает черкасчанка 82-летняя Надежда Трохименко. Документы на субсидию пока не подавала.

— Живем втроем. У меня, дочки и 28-летнего внука-инвалида — минимальные пенсии. Постоянно пользовались субсидией. У нас была такая экономия, что все счета приходили с минусами. А в мае в собесе сказали: "Ваша дочь с мужем не разведена, теперь нужно указывать его доходы. Или пусть разведется". Дочь не планировала больше идти замуж. Поэтому и не спешила подавать на развод. Зять все эти годы ничем семье не помогал. Где он — не знаем. Пока результатов поиска нет. Я ради субсидии отказалась от льгот как вдова военного. Без субсидии денег не хватит ни на продукты, ни на лекарства. Дочь не может пойти на работу, потому что я с внуком сама не справлюсь. Мы и с субсидией не шиковали. Я ночью ищу по мусорникам макулатуру, бутылки. Утром дочь везет кравчучкой, сдает. Выходит 20–30 гривен. И то хорошо.