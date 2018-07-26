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пятница, 27 июля 2018 05:20

На депозитах хранится около восьми миллиардов долларов

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Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин, 48 лет, предложил отменить возмещения по валютным депозитам. Объяснил, что государство должно поддерживать в первую очередь национальную валюту.

- Сейчас на депозитах хранится около восьми миллиардов долларов. Почти 60 процентов вкладов находятся в государственных банках. В 2005-2006 гг. или 2010-2012 гг. гарантии можно было отменять. Потому что финансовая система работала стабильно, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. - Сегодня такие заявления свидетельствуют, что государство не имеет достаточно ресурсов для возврата валютных вкладов в случае кризиса. Столько денег не напечатаешь.

Кризис 2008 года больше задел банки с иностранным капиталом. 2014-2016 гг. - финучреждения с украинским капиталом. Следующий коснется государственных банков. Учитывая инфляцию и обесценивание гривны, гарантированную сумму наоборот необходимо повышать с 200 тысяч гривен до 500-600 тысяч. Для этого достаточно, чтобы Нацбанк половину своей прибыли направлял в Фонд гарантирования вкладов. Сейчас деньги идут в госбюджет. Ежегодно эта сумма составляет около 20 миллиардам гривен.

- В украинских банках преобладают валютные депозиты, - говорит адвокат Ростислав Кравец, 44 года.

- Фонд гарантирования вкладов должен повышать доверие граждан к банковской системе. Подобные заявления руководства не только этому вредят, но и подрывают экономическую безопасность страны. Привлечение вкладов от населения позволит вернуть деньги в банковскую систему, уменьшить процентные ставки по кредитам. Без гарантий, люди откажутся от депозитов.

В Украине нужно ввести 100-процентное обеспечение всех вкладов - как в гривне, так и валюте. Также внедрить более жесткую ответственность для акционеров банков, чиновников Нацбанка, Фонда гарантирования. 90 процентов финучреждений, стали неплатежеспособными за последние четыре года, фактически такими были с 2009-го. А Нацбанк давал им средства, их выводили за рубеж. Это привело к обесцениванию гривны, экономическому кризису.

Автор: Маргаріта ДИКАЛЮК
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