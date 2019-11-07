На Черкасчине, Полтавщине, Харьковщине больше всего платят за паи

В Украине фермеры и агропредприятия арендуют 16,9 млн га паев. В среднем владельцы земельных участков получают по 1613,4 грн/га, по данным Госгеокадастра. Больше всего платят в Черкасской - 3524,7 грн, Полтавской - 2970,1 грн и Харьковской - 2494,7 грн - областях. Меньше всего - в Запорожской - 878 грн, Херсонской - 926,9 грн, Закарпатской - 930,6 грн.

- Пай возле села Лелюховка получила от матери. Сдаю в аренду тому же фермеру, что и она. В этом году получила 8600 гривен за участок больше 2 гектаров. В соседнем селе фермер дает немного больше, - говорит 47-летняя Марина Бридун из поселка Новые Санжары на Полтавщине.

- По какой схеме начисляют арендную плату, не знаю. Никогда не интересовалась, на собрание пайщиков меня не приглашали. Что выращивают на моей земле, тоже не знаю. Фермер может отдать деньги раньше, если очень надо. Например, на лечение. В счет арендной платы привезет песка, обработает город. Мы раньше брали за пай часть деньгами, вторую - зерном. Кормили птицу. Сейчас не держим, то зерно стало не нужно.

- С гектара земли можно получить чистой прибыли 20 тысяч. Кто не жадный, за аренду дает немного больше соседей. Если в селе один фермер, то платит одинаковую сумму. Там, где работают несколько хозяйств, ежегодно пересматривают выплаты. Таким образом переманивают к себе людей. Кто-то на 200 гривен больше предложит, кто-то - на тысячу, - рассказывает фермер из Полтавщины 29-летний Вадим Слизько. - Мы платим деньгами, при необходимости помогаем пайщикам техникой. Этот год за гектар даем по 5 тысяч гривен. На следующий арендная плата возрастет на тысячу. Местное хозяйство в нашем сельсовете предлагает по 4 тысячи за пай. Фермеры, которые имеют до 100 гектаров земли, - по 4500-5000. Последние годы люди идут к тем, кто просто платит больше. Не обращают внимания, что есть местные фермеры, которые участвуют в развитии села, ремонтируют дороги.

- Больше тысячи гектаров обрабатываем в нашем селе, остальные - в соседнем Винограде. Последние три года за аренду паев выплачиваем 10 процентов стоимости земли. В Винограде плата 12 768 гривен, в Рубленом Мосту -14 790. Если брать натуральной платой, выходит 2 тонны зерна, - говорит 67-летний Александр Пухир, председатель фермерского хозяйства "Престиж-Агро-Люкс" из Рубленого Моста Лысянского района Черкасской области.

- В прошлом году выдавали пайщикам по 500 килограммов ячменя и пшеницы, остальное - кукуруза. Сейчас ячмень не сеяли, то дали людям по тонне пшеницы и кукурузы. Пайщикам в Винограде выделили по два мешка сахара, 10 литров масла. Бесплатно пашем 40 соток земли. Если человеку эта услуга не нужна, даем 420 гривен. Планируем в следующем году эту сумму увеличить вдвое. В Винограде есть конкурент. У меня все официально, плачу налоги. А он дает официально 50 процентов арендной платы, остальные - левыми деньгами. Недавно в селе был скандал. Люди говорят, конкурент ежегодно увеличивает сумму. В этом году давал по 15 тысяч гривен за гектар. Я попросил показать договоры аренды. Оказывается, у людей их нет.

Наше хозяйство выделяет средства на развитие обоих сел. В Винограде помогаем школе, больнице. Было такое, что год платил медикам зарплату. В Рубленом Мосту живут 318 человек. Село умирало. Мы навели порядок с дорогами. Завезли щебень, отсев. Помог провести газ. Выделил полмиллиона гривен на детский сад. Отремонтировали заброшенное помещение без крыши. Строю церковь. Уже пошло до миллиона гривен. За каждого новорожденного ребенка выплачиваю родителям по 5 тысяч гривен. В прошлом году в Рубленом Мосту родились 11 детей. В село возвращается жизнь.

Продать землю готовы 10 процентов владельцев

- В Украине размер арендной платы земли в среднем ежегодно растет на 10 процентов, - говорит 39-летняя Ольга Ходаковская из Института аграрной экономики.

Фактически люди получают не меньше 100-110 евро за гектар - 2700-3000 гривен. В Черкасской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях платят от 4500 гривен. Дешевле арендовать паи можно в Запорожской и Херсонской областях. Регионы относятся к зоне рискованного земледелия.

В целом у нас аренда частной земли в два раза выше, чем в странах Евросоюза. Например, в Словакии платят 50 евро - 1300 гривен. В Латвии - 57 евро, Литве - 99, Чехии - 104 евро. В Украине высокая конкуренция на рынке земли, это влияет на размер арендной платы. Также владельцы паев не хотят заключать долгосрочные договоры. Приходится стимулировать более высокой ценой. Например, на Черкасчине с каждым перезаключением договора стоимость аренды паев растет. Больше платят и фермеры, и агрохолдинги.

Институт аграрной экономики проводил опрос среди селян. Если разрешат продавать землю, то готовы это сделать 10,4 процента. 43 процента и в дальнейшем планируют сдавать свои паи в аренду. От 7 до 14 процентов хотели бы самостоятельно заниматься фермерством. Около 2 процентов изменили бы целевое назначение земельного участка. Например, для жилищного или иного строительства.

Люди преимущественно готовы продавать паи по 2000-2500 долларов за гектар - 49-62 тысячи гривен. Около трети владельцев ждут цену на уровне 6000 долларов. Это более 148 тысяч гривен. Стоимость земли сельскохозяйственного назначения в Украине не будет слишком высокой. Не будет стоить дороже, чем в соседних европейских странах. В Болгарии она колеблется от 1500 до 2000 евро за гектар - 41-55 тысяч гривен. В Польше предлагают 8000-10 000 евро - 219-275 тысяч гривен. Цена зависит от качества почв, плодородия, расположения участка. Земли, пригодные для выращивания виноградников, или оросительные угодья дороже.