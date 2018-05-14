"Люди воспринимают коммунальные тарифы как грабеж со стороны государства"

— У меня квартира на 54 "квадрата". Без субсидии в отопительный период платила за коммунальные более 2 тысяч гривен. Из них 1600 - за тепло. Летом откладывала деньги на зиму. Так длилось, пока год тому назад не потеряла работу, - говорит 55-летняя Татьяна Пархоменко из Полтавы.

— До пенсии долго ожидать. На бирже труда уже денег не платят, потому субсидия была крайне нужна. Но до прошлого года мне бы не дали ее. Продала оставшуюся после смерти мужа дачу. Потом квартиру купила детям. Чтобы хоть им было легче, искали жилье с индивидуальным отоплением. Еще и дом попался хороший, из газобетона. Он теплый, потому на отоплении будут существенно экономить.

Когда в соцслужбе начали учитывать доходы только за шесть месяцев, решилась подать документы на льготы. Знакомая советовала не вписывать в заявление дочку и внучку, которые прописаны со мной. Так субсидия должна была бы выйти больше. Однако я побоялась. Потому что если спросят о чем-то - начну путаться, лгу не ахти как. В конечном итоге дали хорошую субсидию, но я опять беспокоюсь. Дети доделали ремонт и переезжают от меня. Настаивают, чтобы в собес об этом не сообщала. Если проверяющие начнут расспрашивать соседей, обман раскроется. Придется платить штраф. Слышала о таких случаях от подруг. Мои соседи охотно расскажут о чужих. Теперь не знаю, что хуже - поссориться с родными или ждать неприятностей.

В Украине субсидии получают 6,5 млн семей, по данным правительства. С мая изменились правила предоставления льгот. Субсидию потеряют те, кто имеет машину, которой менее пяти лет. Также владельцы квартир площадью более 120 "квадратов" или дома более 200 кв. м. Тем, кто работает за рубежом, будут автоматически считать доход три прожиточных минимума - 5286 грн.

— Субсидии вводили, чтобы снять напряжение в обществе. После того, как Кабмин необоснованно завысил коммунальные тарифы для населения. Рациональные люди понимали, что "замануха" от государства будет длиться несколько лет, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. - Введенные с 1 мая правила - лишь первый шаг к сокращению бюджета субсидий. Его расценивают как компромисс с Международным валютным фондом. Там хотят повышения цен на газ для населения. Зато правительство предлагает сократить количество субсидиантов. И таким образом уменьшить нагрузку на бюджет. Думаю, что это будет рассматриваться как предпосылка получения очередного транша от МВФ.

Количество получателей субсидий может уменьшиться на 20-30 процентов благодаря новым правилам. В дальнейшем стоит ожидать новых ограничений. Прежде всего, идет речь о создании единого реестра субсидиантов, введении жестких фильтров для их определения. Не исключаю, что в дальнейшем в субсидии будут отказывать тем, кто ездил за границу или имеет земельный пай.

Будут случаи несправедливого лишения помощи. Не все безработные находятся на учете в центрах занятости. А таким людям и работникам предлагают насчитывать более, чем 5 тысяч гривен дохода. При таких условиях безработный крестьянин субсидию не получит.

Кроме того, помощь от государства потеряют семьи, которые купили дешевый, но новый автомобиль. Хотя семилетняя машина представительского класса может стоить в несколько раз дороже.

Эту систему субсидий надо полностью поломать. Ее невозможно объективно контролировать или регулировать. Нововведения вызовут пассивное сопротивление населения. Люди воспринимают коммунальные тарифы как грабеж со стороны государства. Даже те, кто может платить, будут искать способы не делать этого.

Чтобы ввести в Украине европейскую модель социальной помощи, нужны обоснованные тарифы. Они должны соответствовать платежеспособности граждан.

Определяющий фактор в тарифах - стоимость природного газа собственной добычи. Он должен был бы стоить 3-3,5 тысяч гривен за тысячу кубометров. То есть приблизительно 150 долларов. Таким образом тарифы можно уменьшить в полтора-два раза. Тогда на субсидию будут претендовать не более 15 процентов семей. После этого льготы нужно монетизировать. Чтобы люди получали деньги на собственный социальный счет. И были заинтересованы экономить ресурсы. А остаток средств могли использовать на другие потребности.