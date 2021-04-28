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четверг, 29 апреля 2021 07:40

"Люди экономят, потому что кто знает, чего ждать. Только бы хуже не стало"

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- Люди на базар почти не ходят, денег нет. Все ухудшилось год тому назад, когда начался карантин. Продажи упали процентов на 80. Кризис сказался на всех. Но Пасха - это такой праздник, что люди все равно готовятся. Я сама на чем-то сэкономлю, но все равно в корзину положу и колбасу, и кулич, и яйца, — говорит 37-летняя Ирина Нарижняк из села Шевченки Полтавского района. Торгует на центральном рынке в областном центре.

Выкладывает овощи на прилавке. Болгарский перец продает по 100 грн/кг, молодую капусту по 40, картофель — по 50. Зеленый лук стоит 80 грн/кг, укроп и петрушка — 150, клубника — 200 грн. Полтава находится в красной зоне карантина. Работают только продуктовые ряды.

- Лет 20 торгую на базаре, это моя работа. Пенсию не заработала. Держу корову. От свиней отказались, потому что корма дорогие. Все домашнее продаю. Муж постоянно мотается на заработки в Польшу, — присоединяется к разговору 58-летняя Лилия Мелешко. Привезла из деревни Мачехи овощи, яйца, молоко. Десяток яиц продает по 40 грн, молоко по 55 грн за бутылку 1,5 л. За одну свеклу правит 5 грн. — Будем праздновать пасху, приедут дети. Только в церковь не пойдем второй год, потому что карантин. Испеку кулич, петуха зарежу, докуплю еще магазинной колбасы. Раньше крутили домашнюю, пока свиней держали. Людей на базаре нет. Те, кто приходит, покупают мало. Экономят, потому что как знать, чего ждать. Лишь бы хуже не стало.

45-летняя Марина Григорьевна из села Калашники Полтавского района привезла на рынок копчености и курятину с собственного хозяйства. Мясной рулет продает по 250 грн, подчеревку — по 200, копченую курятину по 130 грн/кг.

- Каждый год подгадываем так, чтобы наготовить мяса копченого за две недели до Пасхи. Люди раньше активно скупались за месяц до праздника. Теперь все изменилось. Цены до Пасхи поднимать не будем, потому что покупатели и так берут мало, - рассказывает Марина Григорьевна. - К праздничному столу буду готовить буженину, домашнюю колбасу, рулет куриный. Муж сделал коптильню. Будет зелени много, вино. На Пасху беру кагор. Муж пожарит шашлык. В церковь обязательно пойдем. Храм у нас близко к дому, людей всегда мало. В корзину раньше клали все. А сейчас только яйца, вино, соль, воду и кулич. То, что освящено, надо быстро съесть и ничего не оставить.

Овощи за месяц подорожали на 3 грн, рассказывают продавцы. Перед Пасхой цены вырастут еще на 2-3 грн.

— Люди экономят. Овощей берут вдвое меньше, чем раньше. Лучше всего продается картофель. Огурцов покупают по две-три штуки. Хорошую редиску по 32 гривны не хотят, просят по 25. На мясе так же. Пенсионеры покупают обрезки, кости. Говорят, что собаке. Но ясно, что берут себе, — говорит продавец 59-летний Али Хусейнов.

70-летняя Галина Дмитриевна продает на центральном рынке фасоль по 15 грн за стакан.

- На фасоль в прошлом году был неурожай, поэтому ее нет в супермаркетах. Я выращиваю, имею огород в Полтавской области. К Пасхе немного заработаю. Куличи пеку. В церковь не пойду. Дома с мужем позавтракаем - вот и все празднование.

Возле мясных рядов общается с продавщицей полтавчанка 63-летняя Людмила Крюкова.

- Зачем ездят по Полтаве троллейбусы, если туда никого не пускают? Я вчера от центра шла пешком. Проехали семь, все были пустые. Только водитель и кондуктор катаются, — говорит Людмила Васильевна. - У меня пенсия 1700. Проработала 30 лет, а даже прокормиться не могу. Субсидии нет, потому что дети и внуки прописаны. Никто не помогает, у каждого семья. Одежду не покупаю. Обхожусь без мяса, и поста не надо. Куличей напеку, если дети привезут муку. Постараемся на стол накрыть, как всегда.

- Мы плачем здесь, потому что людей нет, — перекладывает куски мяса продавщица Валентина Сисько, 56 лет. — Мясо подешевело. Килограмм свинины стоит от 100 гривен. Раньше сало было дороже, а теперь и оно упало в цене. Есть по 60, 35 и 25 гривен. Перед праздниками люди преимущественно берут ошеек.

Зелень в апреле подорожала на 15%. Пучок петрушки и укропа предлагают по 20 грн, лука — по 15.

- Это сезонное подорожание, потому что спрос вырос. Зелень продаю украинскую. Полтавский только лук, все остальное — Запорожская область, Херсонская. Высокая цена продержится до середины мая. Дальше начнет падать, потому что появится своя зелень, - рассказывает предприниматель Сергей Луговой, 46 лет.

780 гривен в среднем будут стоить продукты для пасхальной корзины в этом году. В прошлом году она обходилась в 620 грн, посчитали в Институте аграрной экономики.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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