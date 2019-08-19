Лук будет дешеветь до нового года

- Выращиваем свеклу, морковь, лук, капусту. Лука планируем собрать 60 тонн с гектара. Морковь поливаем. Думаю, будет по 80 тонн с гектара, так же и с капустой. Столовой свеклы должно быть где-то по 50-60 тонн, - говорит 68-летний Петр Душейко. Он почетный председатель ассоциации сельхозпроизводителей Чернобаевского района Черкасской области.

- Овощей выращиваем ежегодно одинаково. Сколько вмещается в наши ангары - почти 30 тысяч тонн. Кладем на хранение. Отправляем ежедневно в торговые сети Киева, Харькова, Запорожья, Днепра.

Ранее урожаи картофеля достигали более 500 центнеров с гектара. Собирали по 15 тысяч тонн. Посадочный материал закупали в Голландии. В этом году картофель не сажали. Во-первых, он не слишком конкурентен с тем, что выращивается в западных и северных регионах. В частности, Черниговщина, Житомирщина. Там, где песчаная земля. Потребители выбирают картофель по внешнему виду, хотят чистый. А у нас тяжелые черноземы, овощи грязнее. Хотя они более качественные, так как насыщены питательными веществами. Второй момент, почему взяли паузу с картофелем - отпал рынок сбыта на Донбассе.

- У меня засажено картофелем 2 гектара, но копать нечего. Хватит только на посадочный материал. Два с половиной месяца почти не было дождей. Картофель при таких условиях не растет, - говорит 56-летний Виктор Галич из ассоциации фермеров Полтавщины.

- Лука почти нет. Посадили, но он сгорел из-за жары. Пришлось полтора гектара поля передисковать. Полгектара капусты тоже пропало. Даже урожай арбузов против прошлогоднего вчетверо меньше. Уже засыхает кукуруза. Ожидаю нормальный урожай моркови и свеклы. В прошлом году картофеля уродилось до 200 центнеров с гектара. И на лук был урожай.

- Урожай картофеля в этом году будет самый малый за последние 10-15 лет, - считает 61-летний Иван Томич, председатель Союза украинского селянства.

- По сравнению с 2018 г., меньше где-то в 2,5 раза. Точно сказать трудно, потому что еще не полностью собрали. Учитывая ситуацию у наших соседей - Польши и Беларуси, можно прогнозировать на сентябрь-октябрь рост цены вдвое. Причин несколько. Главная - западные и северные области потеряли часть урожая из-за затяжных дождей, града. Затем развились болезни картофеля. Такой ситуации лет 15-20 лет не было. То, что не погибло от дождя и болезней, догорело на солнце. Юг для картофеля не является решающим. Основную массу собирают на севере и западе страны. В средней полосе Украины урожайность картофеля ниже в полтора раза. Второй фактор, влияющий на цены, - 98 процентов картофеля выращивают селяне и дачники на огородах.

С луком ситуация лучше. Его фермеры и хозяйства посадили в полтора раза больше. За счет увеличения площадей вышел незначительный рост производства. Хотя погода испортила те возможности, которые могли быть. Урожай мог быть больше как минимум вдвое, чем в прошлом году. До нового года этот овощ будет дешеветь. Далее прогнозировать сложно, потому что под весну могут возникать проблемы. С морковью, свеклой, капустой ситуация неплохая. Цены на осень и до конца года будут ниже по сравнению с прошлогодними.

На стоимость влияет погода

- Надеюсь, в этом году не увидим рекордно высоких цен на овощи борщевого набора. Фермеры посадили большие площади, чем в прошлом году. Но для хорошего урожая имели не лучшие погодные условия, - рассказывает эксперт плодоовощного рынка 39-летняя Татьяна Гетьман.

- На оптовых рынках картофель сейчас продают по 11-12 гривен. Вдвое дороже, чем в прошлом году. Стоимость упадет, когда хозяйства массово начнут копать поздние сорта в начале сентября. Вместе с тем не надо пугать людей неурожаем. Потому что массово начнут закупать овощи на зиму. Из-за ажиотажа цены вырастут. Пока точных данных об урожае овощей борщевого набора нет. У нас не существует инструмента для оперативного отслеживания ситуации на полях. Но хранилищ и производств однозначно достаточно, чтобы обеспечивать население овощами круглый год.

Летом активно дешевели морковь, свекла. Сейчас стоят меньше, чем в прошлом году. Морковь продают по 6-8 гривен за килограмм, свекла - 5-7. Немного подорожал лук из-за неблагоприятной погоды на юге. Это главный производственный регион. Килограмм в опте стоит 9-10 гривен.

Имеем дорогие помидоры и огурцы. Опять же из-за погоды. В этом сезоне на Закарпатье подтопило теплицы. На юге плохой урожай получили из-за холодного июня. С другой стороны, площади под грунтовые помидоры и огурцы последние четыре года постоянно сокращаются. Меньше овощей отправляют на переработку.