Квартиры в Киеве продавали по 20 тысяч долларов

— В этом году меньше сдали в эксплуатацию квадратных метров, по сравнению с прошлым. Это связано со сложностями получения разрешения государственной архитектурно-строительной инспекции. В то же время украинцы активнее покупали квартиры. Сработал отложенный спрос на недвижимость с 2018‑го, — говорит 49-летний Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

Что происходило с ценами?

— С начала года и до осени жилье дорожало. Преимущественно квартиры эконом-класса. С осени рынок недвижимости начало лихорадить. Это связано с укреплением курса гривны, снижением спроса. На вторичном рынке самую дешевую однокомнатную квартиру можно было купить за 20-25 тысяч долларов. На первичном в строительство вкладывали от 10 тысяч долларов.

Какие квартиры покупали украинцы?

— Наибольший спрос был на новостройки. Таких квартир — 60 процентов от проданных. Остальное — вторичный рынок. Это связано с более низкими ценами за квадратный метр, возможностью оформить рассрочку. В последнем квартале 2019‑го стали больше покупать недвижимости под бизнес. По сравнению с прошлым годом, спрос вырос на 15-20 процентов. Выбирают квартиры эконом - и комфорт-класса возле транспортных развязок. Их быстрее можно сдать в аренду за хорошие деньги.

С другой стороны, украинцы согласны платить больше за жилье в комплексе с полной инфраструктурой: парки, закрытая территория, видеонаблюдение, дворы без автомобилей. Наименьший спрос был на квартиры в среднем ценовом сегменте.

Что происходило на рынке аренды?

— В конце года рост стоимости аренды прекратился. Потому что большое предложение. Для владельцев жилья самое главное - деньги. Арендаторы ищут комфортные и современные квартиры. Есть реальные случаи, когда в одном доме на одном этаже две одинаковые однокомнатные сдают в аренду с разницей в цене более 20 процентов. Например, одна стоит 9 тысяч гривен. Вторая — 12. В последнем случае хозяева сделали молодежный ремонт, установили современную технику. Первая однокомнатная также с ремонтом, но его владельцы делали под себя. Жилье перегружено мебелью. На такое труднее найти клиентов.

Проблемные комплексы достроят

"Киевгорстрой" достроит 25 жилых комплексов Укрбуда. Работы на площадках остановились весной. Планирует для этого использовать нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечь кредиты в государственных банках. На достройку понадобится около 1,5 млрд грн.

До конца января 2020-го в эксплуатацию планируют ввести жилые комплексы: "Пектораль", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Харьковский", "Гармония". Остальные объекты пока заморожены.

— Процесс передачи застроек Укрбуда займет от трех до шести месяцев, — говорит президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, 48 лет. — Поэтому сроки и порядок сдачи объектов будут изменены минимум на год, а то и два. Однако могу заверить, что двойных продаж квартир не было. Механизм передачи проданных и непроданных квартир изучают юристы. Все проекты останутся без изменений. То есть граждане получат за свои деньги то, что заказывали.

— В 2019 году было несколько крупных строительных скандалов в Киеве и Львове. Связанные с политикой, недофинансированием, мошенничеством. Все, что начали строить, однозначно достроят. Правда, будут вопросы к срокам сдачи жилья в эксплуатацию, — добавляет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

С Укрбудом ситуация только начинает разворачиваться. Однако решение этого вопроса для государства принципиальное. Люди вкладывали деньги не в какое-то сомнительное общество, а в государственную строительную корпорацию.