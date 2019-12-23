Квартиры в Киеве продавали по 20 тысяч долларов

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1215
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 333
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2673
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 234
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2637
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 684
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2637
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1278
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 342
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 07:50

Квартиры в Киеве продавали по 20 тысяч долларов

  Комментировать

— В этом году меньше сдали в эксплуатацию квадратных метров, по сравнению с прошлым. Это связано со сложностями получения разрешения государственной архитектурно-строительной инспекции. В то же время украинцы активнее покупали квартиры. Сработал отложенный спрос на недвижимость с 2018‑го, — говорит 49-летний Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

Что происходило с ценами?

— С начала года и до осени жилье дорожало. Преимущественно квартиры эконом-класса. С осени рынок недвижимости начало лихорадить. Это связано с укреплением курса гривны, снижением спроса. На вторичном рынке самую дешевую однокомнатную квартиру можно было купить за 20-25 тысяч долларов. На первичном в строительство вкладывали от 10 тысяч долларов.

Какие квартиры покупали украинцы?

— Наибольший спрос был на новостройки. Таких квартир — 60 процентов от проданных. Остальное — вторичный рынок. Это связано с более низкими ценами за квадратный метр, возможностью оформить рассрочку. В последнем квартале 2019‑го стали больше покупать недвижимости под бизнес. По сравнению с прошлым годом, спрос вырос на 15-20 процентов. Выбирают квартиры эконом - и комфорт-класса возле транспортных развязок. Их быстрее можно сдать в аренду за хорошие деньги.

С другой стороны, украинцы согласны платить больше за жилье в комплексе с полной инфраструктурой: парки, закрытая территория, видеонаблюдение, дворы без автомобилей. Наименьший спрос был на квартиры в среднем ценовом сегменте.

Что происходило на рынке аренды?

— В конце года рост стоимости аренды прекратился. Потому что большое предложение. Для владельцев жилья самое главное - деньги. Арендаторы ищут комфортные и современные квартиры. Есть реальные случаи, когда в одном доме на одном этаже две одинаковые однокомнатные сдают в аренду с разницей в цене более 20 процентов. Например, одна стоит 9 тысяч гривен. Вторая — 12. В последнем случае хозяева сделали молодежный ремонт, установили современную технику. Первая однокомнатная также с ремонтом, но его владельцы делали под себя. Жилье перегружено мебелью. На такое труднее найти клиентов.

Проблемные комплексы достроят

"Киевгорстрой" достроит 25 жилых комплексов Укрбуда. Работы на площадках остановились весной. Планирует для этого использовать нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечь кредиты в государственных банках. На достройку понадобится около 1,5 млрд грн.

До конца января 2020-го в эксплуатацию планируют ввести жилые комплексы: "Пектораль", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Харьковский", "Гармония". Остальные объекты пока заморожены.

— Процесс передачи застроек Укрбуда займет от трех до шести месяцев, — говорит президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, 48 лет. — Поэтому сроки и порядок сдачи объектов будут изменены минимум на год, а то и два. Однако могу заверить, что двойных продаж квартир не было. Механизм передачи проданных и непроданных квартир изучают юристы. Все проекты останутся без изменений. То есть граждане получат за свои деньги то, что заказывали.

— В 2019 году было несколько крупных строительных скандалов в Киеве и Львове. Связанные с политикой, недофинансированием, мошенничеством. Все, что начали строить, однозначно достроят. Правда, будут вопросы к срокам сдачи жилья в эксплуатацию, — добавляет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

С Укрбудом ситуация только начинает разворачиваться. Однако решение этого вопроса для государства принципиальное. Люди вкладывали деньги не в какое-то сомнительное общество, а в государственную строительную корпорацию.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квартиры в Киеве продавали по 20 тысяч долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Оперу о несчастной любви предводителя египетских войск показали в Каире

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 31284
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17406
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 13473
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 11799
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 9945
Деньги
"Придется брать кредит, чтобы выплатить зарплату"
"Придется брать кредит, чтобы выплатить зарплату" Просмотров: 288
"Ветчину и фаршированную рыбу заказала через соцсети"
"Ветчину и фаршированную рыбу заказала через соцсети" Просмотров: 675
Проверка предоставления социальной помощи малообеспеченным выявила многочисленные нарушения: на что обратить внимание получателям
Проверка предоставления социальной помощи малообеспеченным выявила многочисленные нарушения: на что обратить внимание получателям Просмотров: 828
Галина Вигандт устраивает украинок сиделками в Германии
Галина Вигандт устраивает украинок сиделками в Германии Просмотров: 414
Температура горячей воды должна быть не меньше 50 градусов
Температура горячей воды должна быть не меньше 50 градусов Просмотров: 153
Больше всего комментируют
39
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 1571
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua