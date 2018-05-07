Количество трудовых мигрантов уменьшается

- Украинцы до сих пор востребованы в России. В соседнем государстве тоже кризис на рынке труда. Население сокращается, нужны рабочие руки. Вакансии заполняют за счет трудовых мигрантов, - говорит президент международной ассоциации по трудоустройству Василий Воскобойник, 42 года.

Большинство украинцев знают русский язык. Поэтому проблем в общении не возникает. Больше всего работников работают на стройке.

Война повлияла на трудовую миграцию. Начался постепенный, но необратимый процесс разрыва отношений на государственном уровне и между гражданами. Пропаганда в соседнем государстве сильно влияет на общество. Отношение россиян к украинцам постоянно ухудшается. Трудовые мигранты чувствуют это каждый день. В таких условиях работать нелегко.

Россия переживает экономический кризис. Зарплаты не растут, количество предложений работы уменьшается. Поэтому количество работников постоянно снижается, но этот процесс идет медленно. Фактически происходит переориентация трудовых мигрантов на страны Евросоюза, в частности Польшу.

Требования к трудовым мигрантам в России несложные. Но на частных стройках половина работников официально не оформлены. Люди привыкли так работать, хотя это риск. Сегодня украинца добиться правды в соседнем государстве почти невозможно.