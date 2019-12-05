Киловатт электроэнергии должен стоить 2,5 гривни

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для населения. Сначала цены могут вырасти для потребителей, которые используют ежемесячно более 500 кВт. Впоследствии - для всех остальных.

- Электроэнергия в Украине начала дорожать с апреля 2015 года. Это продолжалось два года. С тех пор и до сих пор украинцы, которые потребляют менее 100 киловатт в месяц, платят 90 копеек. Если используют больше, то киловатт обходится в 1,68 гривны, - говорит 39-летний Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий. - За последние два года стоимость производства электроэнергии возросла. Затраты на добычу угля, зарплаты шахтерам тоже увеличились. Сейчас экономически обоснованная цена составляет 1,3-1,4 гривны при потреблении до 100 киловатт. Если больше - 2,5 гривны. Поэтому постепенно тарифы на электроэнергию должны вырасти до этого уровня. Безусловно, будет часть населения, которая не сможет без государственной помощи оплатить счета. Сегодня такая ситуация с газом и отоплением. Украинцы задолжали за них более 40 млрд гривен. Долги за электроэнергию составляют 5 млрд.

Ранее действовал льготный тариф при потреблении не более 150 киловатт в месяц. Около 60 процентов домохозяйств вкладывались в эту норму. На последнем этапе подорожания льготный тариф снизили до 100 киловатт. И сейчас чиновники говорят, что именно столько электроэнергии ежемесячно используют 70 процентов украинцев. На самом деле, в эту норму укладывается менее трети.

В то же время, с июля в Украине заработал рынок электроэнергии. В таких условиях должны действовать льготные тарифы. Кому продавать дороже, а кому - дешевле, должен решать поставщик. И те, кто покупает большие объемы, должны, наоборот, платить меньше. Ведь чем больше транспортирует поставщик, тем меньше затраты на доставку.

В правительстве предлагают прежде всего повысить цены для тех, кто использует более 500 киловатт в месяц. Полученные деньги направить на финансирование "зеленого тарифа". По нему государство покупает по завышенной цене у частных лиц и предприятий электроэнергию, произведенную из альтернативных источников - ветер, солнце. Соответствующий законопроект разработало Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Если электроэнергия подорожает, то на программу смогут брать не более 10 процентов тарифа. Этого мало. И люди не захотят платить дополнительные средства за электроэнергию, даже если она возобновляемая. И будут правы. Ведь большинство даже не знают, для чего надо солнечные или ветряные электростанции. И почему их нужно финансировать из своего кармана.

В Европе пошли другим путем. Там потребители выбирают, какую электрическую энергию покупать. Те, кто хочет поддерживать шахтеров и добычу угля, предпочтение отдают тепловой. Другие - возобновляемой. Последняя стоит дороже. Однако государство таким потребителям предлагает льготы на газ. Или скидки на замену окон на энергоэффективные. "Зеленый тариф" в Европе преимущественно финансирует бизнес, а не бытовой потребитель.

- Со следующего года правительство предлагает продавать электроэнергию по 1,68 гривны домохозяйствам, которые потребляют до 500 киловатт. Сверх этой нормы будет стоить 2,28 гривны, - говорит энергетический эксперт 48-летняя Мария Яковлева.

- Такое разделение несправедливо. Сейчас многие устанавливают дома электрические плиты. Среднестатистическая семья для приготовления пищи тратит не менее 600 киловатт в месяц. Платит более тысячи гривен. Семья, которая готовит на газовой плите, тратит около 70 гривен. Поэтому должны действовать различные тарифы. Так во всем мире. В Украине модель рынка электроэнергии неправильная. Поэтому постоянно видим проблемы - от резкого повышения тарифов до ручного управления.

Газ может подорожать с мая

С 1 мая 2020 цена на газ для населения будет рыночной, заявили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. До тех пор граждане будут платить 4,9 грн/куб. Цена не включает налоги и расходы на транспортировку топлива, которые для каждой области разные. В целом это на 7% меньше, чем обходился газ в прошлом отопительном сезоне.

- Со следующего года должно действовать право импортного паритета. То есть потребитель должен платить ту стоимость газа, по которой его продают на внешних рынках. Такое обязательство Украина взяла перед Международным валютным фондом, - рассказывает 39-летний Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий. - Хотя у нас население использует преимущественно газ собственной добычи. Он стоит значительно дешевле импортного. Если в 2020 рынок газа в Украине полноценно заработает, то с 1 мая топливо для населения со всеми налогами будет стоить 10 гривен за кубометр. Число тех, кто будет нуждаться в субсидии, сразу возрастет. В позапрошлом отопительном сезоне таких было 6,7 миллиона. В прошлом - 6,5. Это дополнительная нагрузка на бюджет. Вряд ли правительство пойдет на повышение стоимости газа. Будут придумывать новые программы государственной помощи. Или не будут поднимать цену.