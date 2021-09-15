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четверг, 16 сентября 2021 07:56

Картошка будет стоить не более 13 гривен

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- Информация, что урожай картошки испортился из-за ливней, недостоверна. От дождей пострадала Херсонская область. В Полтавской, Запорожской, Киевской, Черниговской - была засуха. Урожай лучше, чем в прошлом году. Дефицита не будет, - рассказывает 48-летняя Оксана Руженкова, исполнительная директор Украинской ассоциации производителей картофеля.

За сколько фермеры сбывают картофель?

- Цены существенно ниже прошлогодних. В конце августа-сентября 2020-го картофель закупали у хозяйств по 12-14 гривен. В этом году он стоит 5 гривен за килограмм. Впоследствии стоимость немного возрастет. Потому что урожай заложат в хранилища и будут использовать электроэнергию. Это повлияет на себестоимость. Но цена не превысит 13 гривен. Если пересечет эту отметку, то в Украину опять будут массово завозить импортную картошку.

В других странах какой урожай?

- В России, Беларуси, Польше, Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции в этом году урожай картофеля не самый лучший. У всех есть недобор в пределах 10-16 процентов внутренней потребности.

Как изменилось потребление в Украине?

- Украинцы стали есть меньше картошки. Лет 10 тому назад один человек потреблял до 150 килограммов. Сейчас - 130 в год. В городах на каждого приходится 90-95 килограммов, - продолжает Оксана Руженкова. Несколько сезонов была засуха, плохой урожай, поэтому картошка была дорогая. Люди вместо нее покупали макароны, крупы.

Больше всего картошки выращивает население. Что-то изменилось за год?

- В этом году в домохозяйствах она дала хороший урожай. Хватит и на продажу, и для еды.

Площади не нарастили. Основная причина - не заработала государственная программа развития промышленного картофелеводства. Многие предприятия из-за этого попали в финансовые затруднения. Потому что фермеры поверили чиновникам, взяли кредиты. Построили хранилища, купили оборудование для мойки и сортировки картофеля. Но государство не выплатило компенсации. Если и удастся получить помощь, то на строительство картофелехранилища. Это не способствует развитию промышленного картофелеводства в Украине. Поэтому будем есть импортную картошку и выращенную населением.

Не в лучшей ситуации находятся предприятия по переработке картофеля на крахмал. Не выдерживают конкуренции с белорусским продуктом, который продается по заниженным ценам.

Президент заявил, что в каждой области должны открыть по одному новому предприятию. Могли бы это быть заводы по переработке картофеля?

- В следующем году госпрограммой предусмотрено строительство двух заводов. В Черниговской области должны запустить производство картофельного протеина. Его использует все птицеводство. Сейчас все импортируем. Отечественная продукция будет в разы дешевле.

Второй завод - крахмальный на Львовщине. Уже заложили фундамент и возвели здание. Проект перспективный. Потому что в том регионе нет такого предприятия. Западная Украина возит перерабатывать картофель на крахмал в Черниговскую. Это затратно. Проект предусматривает сооружение второй линии. Из картофельного крахмала планируют изготавливать пакеты и одноразовую посуду.

Автор: Любовь СТРИЛЕЦКАЯ
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