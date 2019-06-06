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пятница, 07 июня 2019 07:35

"Интернет — это выход для жителей сел. Есть выбор товаров, можно сэкономить"

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— Большинство товаров покупаю в интернете. Даже не знаю, какие цены в магазинах, — говорит 37-летняя Снежана Калюжная из села Геронимовка Черкасского района.

- Наше село в 8 километрах от областного центра. Интернет подключают две фирмы. Платим 160 гривен в месяц. Как только появился дома компьютер, начала заказывать товары в группах совместных покупок на черкасском форуме. Посоветовала кума. Насобирали вместе с другими людьми большой заказ, покупали товар дешевле. Когда переезжали в новый дом, заказала шторы на 10 окон по оптовой цене. Из одежды практически все, что носит семья, приобретено через интернет. Умею шить. Запросто могу переделать, если размер не подходит или плохо сидит. Муж с сыном недавно заказали самокат за 700 гривен. Это вдвое дешевле, чем в магазине.

— Сын подключил мне интернет три года тому назад. Плачу 150 гривен. Сначала только новости читала, искала рецепты. В прошлом году попробовала заказывать товар, — рассказывает 56-летняя Галина Полищук из села Демидовка Жмеринского района Винницкой области. — Первым купила комплект штор и тюли в зал. Обошлись в 650 гривен. Если бы брала в райцентре на базаре, то заплатила бы 1300. А еще дополнительно за подрубку отдай. На удивление, ткань оказалась качественной. В этом году соседкина невестка заказывала товар с какого-то зарубежного сайта. Там надо было большую посылку собрать, чтобы за доставку не платить. Уговорила меня взять витамины. Заказали в январе, а пришел товар аж в конце марта. Пол-села сошлось, чтобы разбирать свое. Кто кремы брал, кто — мази, витамины, маски для лица. Знакомая потом была в райцентре в аптеке. Так витамины, которые я за 200 гривен купила, там стоят 650.

- Качественный интернет у нас появился в 2014-м, - говорит 18-летний Тарас Княжик из села Великая Сушица Старосамборского района Львовщины.

— Сначала пользовался только соцсетями. Потом решил заказать наушники из Китая. Вышло намного дешевле, чем в магазине. Качество тоже хорошее. Друзья заказывают сразу наушники, шнуры, чехлы на всю семью. Выходит в два-три раза дешевле, потому что оплачивают доставку только один раз.

У моего соседа дома много техники с советских времен: старые тракторы, машины. Рассказывал, что хочет все ремонтировать. Но запчасти не продают в магазинах. Попросил поискать в интернете. Потому что трактор ему надо для хозяйства. Машина — чтобы ездить на работу. Нашел на сайтах объявлений все, что просил. Затем покупал для него еще набор инструментов, краску для машин. Жена соседа попросила купить через интернет набор кастрюль на подарок, полотенца домой. Получилось дешевле, чем на базаре.

— Цены в селе высокие, потому что далеко от областного центра. Крестница живет во Львове, иногда сравниваем стоимость товаров. Там все можно купить дешевле, — говорит 50-летняя Ирина Петрушко. Живет в селе Селец Дубровицкого района на Ривненщине. — Интернет — это выход для жителей сел. Есть выбор товаров, можно сэкономить. Третий раз на Новый год с кумовьями алкоголь заказываем через интернет. Даже с доставкой получается выгоднее, чем в местных магазинах. Другие продукты тоже так часто покупаю. Одежду ищу на украинских сайтах. Не так дешево, как из Китая, зато долго носится. Последний раз джинсы за 500 гривен взяла. В Ривне, куда все местные ездят скупаться, за такие пришлось бы отдать не менее 800. На китайских сайтах брала варежки, полотенца, товары для кухни. К Пасхе заказала скатерть за 220 гривен. На нашем базаре видела такую за 300. Фотоаппарат сыну покупали тоже в интернете. Сэкономили 2500 гривен. Боялись, чтобы не пришел бракованный. Поэтому не заказывали доставку. В Киеве фотоаппарат забрал из магазина знакомый. Все посмотрел, проверил. Потом переслал нам по почте.

64 процента украинцев в возрасте от 16 лет пользуются интернетом. Половина из них покупают товары в сети. Активнее всего — граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Товары из-за границы заказывают 39% людей, по результатам исследования GFK Ukraine. Среди интернет-покупателей преобладают жители городов с населением до 100 тыс. лиц. На украинских сайтах чаще всего ищут электронику, бытовую технику, одежду, косметику, парфюмерию и обувь.

Автор: Наталия СОКОЛАН, Валентина МУРАХОВСКАЯ, Олеся ЯВОРСКАЯ, Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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Голосов: 1316
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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