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четверг, 30 сентября 2021 00:01

Горячая вода подорожает на треть

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С 1 октября в Украине начнут действовать новые цены на газ, отопление и горячую воду.

Годовые тарифы на газ предлагают от 7,8 до 13,5 грн/куб. Большинство газоснабжающих компаний установило цену в пределах 9–10 грн за кубометр. Нафтогаз Украины будет продавать клиентам топливо по 7,96 грн.

Самый высокий тариф - 13,5 грн/куб. Такой установили Черновицкая, Житомирская и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

- Большинство газсбытов предлагают населению на выбор - "годовой" и "месячный" тарифы. Фактически весь отопительный период можно платить за фиксированную цену за газ и не переживать из-за колебания цен на европейских хабах. В то же время в регионах стоимость отличается. Кое-где – существенно. Поставщики предлагают цены в зависимости от покупаемых потребителями объемов. Некоторые вообще перекупают топливо у Нафтогаза и продают населению, — говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. — Тарифы на отопление и горячую воду устанавливают местные власти. Поэтому в регионах они тоже будут отличаться. Окончательная цена зависит от систем отопления, расходов местных структур и потерь энергоносителей при поставке. Удорожание газа способствовало переходу на другие виды отопления. Украинцы активно вкладывают деньги в солнечные батареи, устанавливают твердотопливные котлы.

Тарифы на отопление и горячую воду поднимутся на 25–30%.

—Для бюджетных учреждений стоимость газа стартует с более чем 20 тысяч гривен за тысячу кубометров. В городах будут проблемы, чтобы обогреть школы и детские сады. Я бы готовился к масштабному локдауну. Заведения фактически закроют и будут отапливать минимально, — говорит эксперт по энергетике 50-летний Святослав Павлюк. — Украине нужны длительные и системные программы энергосбережения. В прошлом году в бюджете на Фонд энергоэффективности денег вообще не заложили. За последние семь лет рекордно мало выделили на программу "теплых кредитов" - 120 миллионов гривен вместо 400. Стратегии у нас нет. Нельзя в октябре призывать людей успеть утеплить дом до ноября. Энергоэффективность – это деятельность, которая планируется на десятилетия и наскоками не решается. В то же время статистика потребления газа населением свидетельствует, что украинцы стали более экономными. До 2013 года, без учета временно оккупированных территорий, население потребляло около 26-27 миллиардов "кубов" газа. Сейчас - 16-17.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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