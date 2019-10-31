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пятница, 01 ноября 2019 06:45

Фермеры придерживают урожай до весны

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- На оптовых рынках картошка подешевела в октябре. Потому имеем большее предложение, чем спрос, — говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, 39 лет.

— В конце лета картошки на рынке не хватало. Хозяйства начали копать ее позже. Население помнит, что в прошлом году лук, который никогда не стоил более 8 гривен, подорожал до 25-28 за килограмм. Также появлялись сообщения о плохом урожае картошки. Некоторые производители действительно получили на 10-15 процентов меньшую урожайность, чем в 2018-ом. Люди бросились скупать картошку. Поэтому цены выросли. Чтобы удовлетворить спрос, начали импортировать овощи из Беларуси. Не рассчитали и завезли больше, чем нужно. Поставки есть до сих пор, но меньшими объемами. Белорусская картошка плохого качества. Есть много нареканий от оптовых и розничных покупателей. Также ее закладывают на хранение. Есть риск, что сгниет в хранилищах.

У государства нет инструмента для оценки реального предложения отечественного картофеля, почему его мало на рынках.

Возможен вариант — фермеры заложили урожай в овощехранилища. Если будет быстро портиться, начнут срочно распродавать. Тогда в декабре стоимость снизится. Другой вариант — отечественные производители будут придерживать картошку до весны. И зимой она стремительно подорожает. Придется снова импортировать. Стоимость будет зависеть от цен в Европе и курса валют в Украине. Сегодня в группе килограмм картофеля стоит 9,6 гривны.

В этом году площади и урожаи капусты, лука, моркови, свеклы возросли. Овощи борщевого набора активно закладывают на хранение. Цены по всем позициям меньше, чем в прошлом году. Морковь оптом стоит 5 гривен за килограмм, свекла — 4,8. Килограмм лука в среднем продают по 7,2 гривны, капусты — 4,2. Зимой вряд ли будем иметь дефицит овощей борщового набора. Если своих не хватит, будем завозить из-за границы.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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